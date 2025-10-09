في أسبوع واحد.. تسجيل 21 مخالفة انتخابية في إقليم كوردستان

خلال 7 أيام سُجِّلت 21 مخالفة في إقليم كوردستان، معظمها كان في أربيل، بينما لم تُسجل أي مخالفة في دهوك، وهي، مقارنة بالانتخابات السابقة، أقلّ عدداً.

بدأت الحملة الانتخابية في إقليم كوردستان والعراق يوم الجمعة الماضي (3- تشرين الأول 2025)، حيث بدأت القوائم والتحالفات والمرشحون المستقلون حملاتهم، ويسعون لجمع الأصوات للانتخابات المقرر إجراؤها في (11 تشرين الثاني 2025).

في أربيل سُجِّلت 20 مخالفة وأُرسلت خمس منها إلى بغداد

مروان محمد، مدير فرع أربيل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، صرح لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الخميس (9 تشرين الأول 2025) أنه “خلال قرابة أسبوع من الحملة الانتخابية، سجلت 20 مخالفة في أربيل، 15 منها بعد التنبيه توقفوا عن المخالفات وأزالوا اللافتات، وبقيت خمس منها، سُجلت كمخالفات”.

بخصوص نوع المخالفات، يقول مروان محمد: “وُضعت لافتات في أماكن محظورة، نبهناهم لإزالتها خلال 24 ساعة، خمس منها لم يلتزم أصحابها بعد التنبيه، وأُرسلت أسماؤهم إلى بغداد، وستُحدَّد عقوبتهم بحسب نوع المخالفة”.

يقول رئيس فرع أربيل للمفوضية: “بعض المرشحين لم يبدؤوا حملاتهم بعد، الحملة ليست ساخنة جداً، ربما بعد 15 من هذا الشهر ستكون الحملة الانتخابية أكثر حرارة وحماساً”.

في أربيل، يحق لمليون و410 آلاف شخص أن يصوّتوا، ويتنافس 108 مرشحين على 16 مقعداً في البرلمان العراقي.

في دهوك لم تُسجل أي مخالفة انتخابية

على عكس أربيل، لم تُسجل أي مخالفة للحملة الانتخابية في دهوك، وتقول المفوضية: إن الأطراف ملتزمة بقواعد الحملة الانتخابية.

خالد عباس، مدير مكتب دهوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، صرح لرووداو بأن “59 مرشحاً في المحافظة يتنافسون على 12 مقعداً. والحملة هادئة ومستقرة جداً، والمخالفات، مقارنة بالانتخابات السابقة، أقل بكثير، ربما لأن عدد المرشحين قليل، لكن بشكل عام الجميع ملتزمون ولم تُسجل أي مخالفة”.

في محافظة دهوك، يحق لـ945 ألف شخص أن يصوّتوا.

في السليمانية سُجّلت مخالفة واحدة فقط

وفقاً لمعلومات المفوضية، سُجّلت مخالفة واحدة فقط لحركة الجيل الجديد في السليمانية وأُرسلت إلى بغداد.

آمانج عزيز، مدير مكتب المفوضية في السليمانية، صرح لرووداو: “حتى الآن سُجّلت مخالفة واحدة وأُرسلت إلى بغداد، كانت لحركة الجيل الجديد، وغُرمت بمليوني دينار، بسبب أسلوب حملتهم الذي كان خارج الإرشادات، حيث كانت مواقع لافتاتهم خاطئة”.

في السليمانية، يتنافس 136 مرشحاً للفوز بـ18 مقعداً للمحافظة، وتشارك 9 أحزاب سياسية وأربعة مرشحين مستقلين في الانتخابات، ويوجد أكثر من مليون و535 ألف ناخب في المحافظة.

أربيل: 15 مقعداً عاماً + 1 مقعد كوتا

السليمانية: 18 مقعداً

دهوك: 11 مقعداً عاماً + 1 مقعد كوتا

من المقرر إجراء انتخابات البرلمان العراقي في 11 تشرين الثاني من هذا العام. يتكون البرلمان العراقي من 329 مقعداً، منها 320 مقعداً عاماً، و9 مقاعد أُخرى للكوتا.

في العراق، يحق لحوالي 29 مليون شخص التصويت؛ وقد حصل أكثر من 21 مليون شخص على البطاقة البايومترية للتصويت ويمكنهم الإدلاء بأصواتهم.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية