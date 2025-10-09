الموارد المائية تطالب دوائر الماء بتخفيض تجهيز المنازل بنسبة 50%

طالبت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، دوائر الماء على ترشيد توفير مياه الشرب للمنازل بنسبة 50%، تماشيا مع متطلبات المرحلة الحرجة.



وقال معاون مدير عام هيئة تشغيل مشاريع الري والبزل في وزارة الموارد المائية غزوان السهلاني، انه “نحذر من تدهور مستويات الخزين المائي إلى مستويات غير مسبوقة”، مشيرا الى ان والبلاد تواجه حالياً مرحلة حرجة تستوجب تكاتف جميع الجهات المعنية”.

وأكد أن “العراق يعاني من مشكلة كبيرة في المياه، بسبب تدني الخزين إلى أدنى مستوى مسجل منذ عقود، نتيجة قلة الإيرادات من دول المنبع، وقد أطلقت الوزارة طوال المدة الماضية أكثر من ضعف الحصة المقررة من خزاناتها لتلبية متطلبات الشرب والزراعة”.

وأوضح ان “الوزارة تبذل جهوداً استثنائية للحفاظ على ديمومة المياه لأطول فترة ممكنة، لكن ذلك لن يتحقق من دون تعاون القطاعات كافة”، داعيا “وزارة الزراعة إلى حثّ الفلاحين على استخدام التقنيات الحديثة في الري، لتقليل الهدر وضمان الاستفادة القصوى من الموارد المحدودة”.

وشدد على “ضرورة أن تعمل دوائر الماء على ترشيد الإنتاج عبر تشغيل 50 بالمئة من طاقة مجمعات المياه التصميمية في الأقضية والنواحي، تماشياً مع متطلبات المرحلة”.

وأكد انه “على دوائر المجاري والبلديات والمحافظات إلى رفع التجاوزات عن الأنهر وتنظيف المجاري المائية من الملوثات، التي تؤثر سلباً في نوعية المياه وكميتها”، مبينا ان “تطبيق نظام المراشنة الزراعية ومنع تشغيل المضخات خارج الأوقات المحددة أمرٌ ضروريٌ لعبور الأزمة الحالية”.

وأوضح ان “الشهرين المقبلين قد يشهدان مزيداً من التراجع في مناسيب نهري دجلة والفرات ووزارة الموارد المائية تحاول توزيع الخزين الحالي بعدالة ومرونة لحين تحسن الإيرادات من دول المنبع”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية