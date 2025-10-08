نيجيرفان بارزاني وحيدر العبادي يبحثان العملية السياسية والانتخابات النيابية المقبلة

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، في اجتماع بينهما عدة ملفات، منها مستقبل العملية السياسية في البلاد والانتخابات النيابية المقبلة.

وذكر بيان صادر عن رئاسة اقليم كوردستان اليوم الأربعاء (8 تشرين الاول 2025) أن نيجيرفان بارزاني التقى حيدر العبادي، حيث “ناقشا الأوضاع في العراق وإقليم كوردستان، ومحادثات حل المشاكل بين أربيل وبغداد، والانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي”.

وأكد الجانبان على “أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار السياسي في البلاد وحل المشاكل بين أربيل وبغداد من خلال الحوار والتفاهم”، وفقاً للبيان.

وأشار البيان الى أن رئيس اقليم كوردستان ورئيس ائتلاف النصر “تبادلا وجهات النظر حول مستقبل العملية السياسية وانتخابات مجلس النواب ومشاركة القوى والأطراف السياسية ومكونات العراق”.

يشار الى أن رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي شارك يوم امس الثلاثاء في ملتقى “ميري” حيث تحدث عن عدة ملفات، منها العلاقة بين بغداد وأربيل، والانتخابات النيابية المقبلة.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية