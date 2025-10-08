مسرور بارزاني يفتتح 29 مدرسة جديدة ويؤكد: مستقبل كوردستان في أيدٍ أمينة

افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاربعاء، 29 مدرسة جديدة في مختلف مناطق الإقليم، مؤكداً استمرار حكومة الإقليم في الارتقاء بقطاع التربية والتعليم من حيث البنية التحتية والنظام التربوي الحديث.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم الافتتاح، قال رئيس الحكومة: «يسعدني كثيراً أن أكون اليوم بينكم لافتتاح هذه المدرسة، إلى جانب عدد آخر من المدارس التي يبلغ مجموعها 29 روضة ومدرسة في عموم كوردستان، وقد اخترنا هذا المكان تحديداً كنموذج لزيارة ميدانية وافتتاح رمزي».

وأضاف: «أتقدم بأحر التهاني إلى طلابنا الأعزاء ومعلمينا الكرام، وأشكرهم على تفانيهم وصبرهم وعملهم المخلص في خدمة الجيل القادم من أبناء شعبنا».

وأوضح رئيس الحكومة أن ما شاهده اليوم من تطور في البنية التحتية التعليمية «يبعث على فخر كبير»، مشيراً إلى أن «هذه المدرسة نُفذت بمعايير عالية وبجهود مشكورة وآمل أن تكون نموذجاً يُحتذى به، وأن يسهم رجال الأعمال والمستثمرون الآخرون في دعم وزارة التربية لإنشاء مدارس مماثلة في مختلف مناطق كوردستان».

وأكد مسرور بارزاني أنه شعر بسعادة كبيرة «عندما رأى وجوه الطلبة والمعلمين المليئة بالفرح والحماس»، مضيفاً: «بهذا المستوى الرفيع من التعليم والالتزام، أنا على يقين بأن مستقبل كوردستان سيكون في أيدٍ أمينة. هؤلاء الطلبة هم أملنا الكبير، وسيساهمون في تحقيق إنجازات أعظم لأنفسهم ولوطنهم».

وتابع قائلاً: «أكرر شكري لوزارة التربية على جهودها الكبيرة في الارتقاء بمستوى التعليم في كوردستان. ورغم أن بعض مدارسنا ما تزال بحاجة إلى ترميم وتحديث، إلا أننا استطعنا خلال هذه الفترة القصيرة أن نرفع مستوى البنية التحتية التعليمية بشكل ملحوظ، ليس فقط من حيث المباني، بل أيضاً من حيث النظام التربوي الحديث القائم على التعليم الرقمي، الذي أثبت تأثيراً إيجابياً كبيراً، وسنواصل دعم الوزارة في هذا المسار التطويري».

واختتم رئيس الحكومة كلمته بالقول: «أجدد شكري وتهانيّ لجميع المعلمين والكوادر التربوية، وأتمنى للجميع دوام النجاح والتوفيق».

