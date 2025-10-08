دهوك تتصدر توزيع البطاقات الانتخابية في العراق

حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم أمس الثلاثاء، وزعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حوالي مليون بطاقة اقتراع بايومترية جديدة، وكانت أعلى نسبة توزيع في محافظة دهوك، ولايزال هناك أكثر من 2.4 مليون بطاقة تنتظر التوزيع.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جمانة الغلاي لشبكة رووداو الإعلامية يوم الأربعاء (8 تشرين الأول 2025) إن “المفوضية وزعت 960 ألفاً و789 بطاقة اقتراع بايومترية جديدة منذ بدء عملية التوزيع وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم أمس الثلاثاء”.

وأضافت أن “العدد الإجمالي للبطاقات التي من المقرر توزيعها هو ثلاثة ملايين و583 ألفاً و774 بطاقة، وسيتم توزيعها في ألف و79 مركز تسجيل في العراق وإقليم كوردستان”.

وبيّنت الغلاي: “حتى الآن، تم توزيع 27% من البطاقات الجديدة بشكل عام، وبقيت مليون و482 ألفاً و906 بطاقات، كما ستتم طباعة 140 ألفاً و79 بطاقة أخرى”.

بحسب جمانة الغلاي، “أعلى نسبة توزيع كانت في محافظة دهوك بنسبة 44%، حيث استلم من يحق لهم التصويت بطاقاتهم، تليها محافظة نينوى بنسبة 35%، وفي الأنبار 34%، وكركوك 32%، والسليمانية 30%، وأربيل 29%”.

أما أقل نسبة توزيع لبطاقات الاقتراع فكانت في محافظة النجف بنسبة 17%، وفي بغداد تم توزيع 25% من البطاقات في جانب الرصافة و21% في جانب الكرخ، بحسب الغلاي.

وفقاً لإحصائيات المفوضية، يحق لـ 29 مليون شخص التصويت، لكن 7 ملايين و 600 ألف منهم لن يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات بسبب عدم امتلاكهم لبطاقة الاقتراع.

من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في 11 تشرين الثاني من هذا العام، وقد وافقت المفوضية على أسماء 7768 مرشحاً، يتنافسون على 329 مقعداً في البرلمان العراقي.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية