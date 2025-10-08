20 رائد أعمال محلي يقودون ثورة الابتكار والذكاء الاصطناعي في كوردستان

شارك مجموعة من المبتكرين، رغم صغر سنهم، في المعرض الدولي السادس للتكنولوجيا (هايتكس)، حيث عرضوا مشاريعهم في مجالات التكنولوجيا، البرمجة، والمدينة الذكية.

وقال طاهر خالد، أحد المبتكرين، في تصريح لقناة كوردستان24: مشروعنا يحمل اسم المدينة الذكية (Smart City)، وهو مشروع مخصص للمستقبل. فعلى سبيل المثال، عند وقوع زلزال يصدر صوت تنبيه خاص، وكذلك عند حدوث حريق يصدر صوت آخر. كما صنعنا جسرًا يرتفع عند مرور السفن ثم يعود إلى وضعه الطبيعي، وزودنا المتحف بجهاز استشعار للحركة IR، فعندما يدخل أحد الأشخاص تفتح البوابة تلقائيًا ويصدر صوت إنذار للتنبيه.

ويشارك في المعرض الدولي السادس للتكنولوجيا 122 شركة محلية وأجنبية، إضافة إلى 20 مشروعًا صغيرًا محليًا، عرضت أحدث تقنيات الذكاء الصناعي والابتكارات التكنولوجية لتعريف المواطنين بها، في خطوة تؤكد أن إقليم كوردستان يسير بخطى متوازية مع العالم في ميدان التكنولوجيا.

من جانبه، قال فراز بهروز، مدير إحدى الشركات: عرضنا في المعرض روبوت على هيئة كلب يمكنه التحدث مع الإنسان والإجابة على الأسئلة بمختلف اللغات، كما قدمنا تقنية الهولوغرام التي صممناها بذكاء اصطناعي يمكنها التحدث بأي لغة، وحتى التعرف على قناة كوردستان24 والتفاعل معها. تركيزنا ينصبّ على مجالات الذكاء الاصطناعي كافة، ومن أبرز خطواتنا الحالية تطوير مساعد صوتي باللغة الكوردية لنقدم تجربة أفضل لمستخدمينا.

أما سالار صالح، صاحب شركة للكاميرات الأمنية، فأوضح: اليوم دخل الذكاء الصناعي مجال الأمن بقوة، بحيث يمكنه تحليل سلوك الأشخاص والتعرف على هيئاتهم. فعلى سبيل المثال، يمكن للنظام تحديد هوية الشخص بناءً على ملابسه، وطوله، وشكله العام. وبمجرد إدخال هذه البيانات، يمكن معرفة موقعه السابق والحالي وعدد الأشخاص الذين يشبهونه، بل وحتى تتبع حركته بدقة زمنية.

يستمر المعرض لمدة أربعة أيام، ومن المتوقع أن يستقطب عددًا كبيرًا من الزوار. لقد أصبح معرض هايتكس الدولي جسرًا يصل بين الأفكار المبتكرة وإبداعات الشباب، ومنصة لعرض نتاجاتهم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الصناعي، بهدف تشجيعهم على الاستمرار في الابتكار وتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية.

