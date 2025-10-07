حكومة كوردستان تُحيي حلم سنحاريب بعد آلاف السنين.. مشروع مائي ضخم لتأمين المياه بالعاصمة أربيل

تسير الكابينة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان على خطى حلمٍ عمره آلاف السنين، كان قد راود الملك الآشوري سنحاريب، الذي حكم المنطقة في القرن السابع قبل الميلاد، والمتمثل في إيصال المياه إلى العاصمة أربيل وضمان وفرتها على مدار العام عبر شبكة قنوات مائية هندسية فريدة.

يُعد سنحاريب، الذي أنشأ في زمانه مشاريع مائية ضخمة أبرزها سد خنس، أول من خطط لإيصال المياه من المناطق الجبلية شمال شرقي أربيل إلى المدينة نفسها، لضمان عدم معاناة سكان قلعة أربيل التاريخية من الجفاف خلال فصل الصيف. ويرى المؤرخون أن هذا المشروع كان بمثابة “حلمٍ ملكي” ظلّ عالقاً في ذاكرة الحضارات المتعاقبة حتى يومنا هذا.

واليوم، تُترجم حكومة الإقليم هذا الحلم إلى واقع من خلال مشروع “إمدادات المياه الطارئة في أربيل”، الذي يضخّ نحو 20 ألف متر مكعب من المياه في الساعة لتأمين احتياجات العاصمة والمناطق المجاورة.

وفي هذا الإطار، أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو قبل يومين، أنه من المقرر ان يكتمل المشروع خلال الشهر المقبل، موضحاً أن الحكومة ماضية بتنفيذ خطتها لبناء ثلاث بحيرات رئيسية حول العاصمة اربيل لتعزيز خزينها المائي وحماية بيئتها”.

وبيّن خوشناو أن هذه البحيرات ستُقام في ثلاث مناطق رئيسية: فيوچر، شاويس، والكورنيش باتجاه تقاطع مخمور، مؤكداً أن “الأعمال الفنية والتصاميم بدأت فعلاً، وأن المشروع سيكون من أبرز معالم أربيل الحديثة ومن ركائز خطة الحكومة لمواجهة التغيّرات المناخية وتعزيز الغطاء الأخضر”.

وبحسب معلومات حصلت عليها (باسنيوز)، فإن اكتمال مشروع “إمدادات المياه الطارئة في أربيل” سيتيح تخزين ما يوفره اكثر من ألف بئر مائي في أنحاء المدينة، إلى جانب استخدام المياه الجوفية كمورد وطني استراتيجي للأجيال القادمة.

كما تعمل حكومة إقليم كوردستان على مشروع إعادة تدوير مياه أربيل، الذي يهدف إلى تنقية المياه المستعملة وإعادة استخدامها لري المساحات الخضراء والمشاريع الزراعية داخل المدينة، ما سيجعل العاصمة أربيل مدينة أكثر خضرة وحيوية في السنوات المقبلة.

ويرى مختصون في شؤون المياه والتاريخ أن الكابينة التاسعة أعادت إحياء حلم سنحاريب الملك الآشوري، بتحويل فكرةٍ عمرها آلاف السنين إلى رؤيةٍ واقعية متقدمة تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والوعي البيئي لتأمين مستقبلٍ مائي مستدام لعاصمة كوردستان.

