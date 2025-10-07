توضيح رسمي حول فواتير مشروع “رووناكي” الجديد للكهرباء في إقليم كوردستان

أصدرت مديرية توزيع الكهرباء في منطقة رۆژهەڵات، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الأول 2025)، توضيحاً بشأن آلية احتساب المبالغ في فواتير مشروع “رووناكي” الجديدة، وذلك بعد ملاحظات عدد من المواطنين حول البنود التي أضيفت مؤخراً إلى الفواتير.

وأوضح آكو حمه‌رشيد حمه‌أمين من قسم مبيعات الطاقة في المديرية، أن الفواتير الجديدة تتضمن بنداً تحت اسم “القرض الجديد”، ويُضاف هذا المبلغ عندما يسدد المواطن فاتورة الشهر الحالي، ليُحتسب مع استهلاك الشهر التالي ضمن خانة “المبلغ المطلوب”.

كما أشار إلى أن بند “القرض القديم” يشمل المبالغ المستحقة من الأشهر السابقة، والتي لم يتم تسديدها سابقاً، ليتم جمعها مع القرض الجديد لتحديد القيمة النهائية للدفع.

خصومات تدريجية للمشتركين

وبيّن المسؤول أن مشروع رووناكي يمنح المشتركين خصومات متفاوتة لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ بنسبة 50% خلال أول 30 يوماً من انطلاق المشروع، وتنخفض إلى 25% في الشهر الثاني، ثم 15% في الشهر الثالث، مؤكداً أن جميع الخصومات تُحتسب بشكل دقيق ولا تُلغى لأي مشترك.

تفاصيل الأسعار وآلية الحساب

وذكر حمه‌رشيد أن أغلب المشتركين لا تتجاوز استهلاكهم 400 وحدة كهربائية، وتُحتسب بسعر 72 ديناراً للوحدة الواحدة، مع مراعاة أن جزءاً من هذه الوحدات يُحسب بالسعر القديم خلال مرحلة الانتقال إلى النظام الجديد.

تأكيد على الشفافية وعدم زيادة الأسعار

وأكدت مديرية توزيع الكهرباء أن المشتركين لن يُحاسَبوا على أي وحدات إضافية أو مبالغ زائدة، مشددة على أن جميع الفواتير تُراجع فنياً لضمان العدالة والشفافية في عمليات التحصيل.

