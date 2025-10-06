رئيس الحكومة ورئيس ائتلاف النصر يبحثان الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة



استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 6 أكتوبر/ تشرين الأول ، رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي.

وجرى خلال اللقاء، بحث مجمل تطورات ومستجدات الأوضاع في العراق، والعلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مع التأكيد على أهمية حل القضايا الخلافية على أساس الدستور واحترام الكيان الاتحادي للإقليم.

وفي سياق آخر من الاجتماع، تناول الجانبان الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة.

