36 يوماً للدعاية.. الانتخابات العراقية بالأرقام

تستمر الحملات الانتخابية لأكثر من سبعة آلاف مرشح لمدة 36 يوماً للتنافس على 329 مقعداً في البرلمان العراقي، ويحق لـ 21.4 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم، 14.3% منهم في إقليم كوردستان.

وانطلقت الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية فجر اليوم الجمعة، (3 تشرين الأول 2025)، وتستمر حتى 8 تشرين الثاني المقبل.

وأوضح رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عماد جميل، إن “الحملات الانتخابية ستنتهي في الساعة السابعة من صباح يوم 8 تشرين الثاني، حيث يجب أن تتوقف قبل 24 ساعة من موعد التصويت الخاص، وفقاً للإجراءات القانونية”.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية العراقية في 9 تشرين الثاني، يليه التصويت العام بعد يومين.

7768 مرشحاً يتنافسون على 329 مقعداً

يتنافس 31 تحالفاً و38 حزباً و23 مرشحاً مستقلاً و56 مرشحاً لمقاعد الكوتا في الانتخابات البرلمانية العراقية.

ويبلغ عدد المرشحين المتنافسين 7768 مرشحاً، منهم 5520 رجلاً و2248 امرأة.

في محافظة أربيل، يتنافس 108 مرشحين للفوز بـ 16 مقعداً برلمانيًا، 4 منها كوتا للنساء ومقعد واحد لكوتا المسيحيين.

في محافظتي السليمانية وحلبجة معاً، يوجد 136 مرشحاً يتنافسون للحصول على 18 مقعداً، خمسة منها كوتا للنساء.

وفي دهوك، يتنافس 79 مرشحاً للحصول على 12 مقعداً هي حصة المحافظة، ثلاثة منها كوتا للنساء وواحد لكوتا المسيحيين.

20% من الناخبين في بغداد

وفقاً لإحصائية حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فإن إجمالي عدد الناخبين الذين يمتلكون بطاقات بايومترية ويحق لهم التصويت يبلغ 21 مليوناً و404 آلاف و291 ناخباً.

تضم بغداد أكبر عدد من الناخبين على مستوى العراق، حيث يبلغ عددهم 4 ملايين و314 ألفاً و866 ناخباً، وهو ما يمثل 20% من إجمالي الناخبين. وتقع أقل نسبة من الناخبين في محافظة المثنى بواقع 510 آلاف و867 ناخباً.

يبلغ عدد الناخبين في محافظات إقليم كوردستان الثلاث وحلبجة ثلاثة ملايين و68 ألفاً و411 ناخباً، أي ما يعادل 14.3% من إجمالي عدد الناخبين في العراق.

الناخبون في المحافظات الأخرى:

دهوك: 778,846

أربيل: 1,087,880

السليمانية: 1,201,658

نينوى: 2,102,429

كركوك: 958,141

ديالى: 1,051,143

الأنبار: 980,471

بابل: 1,145,458

كربلاء: 679,556

واسط: 787,784

صلاح الدين: 838,270

النجف: 729,070

الديوانية: 510,867

المثنى: 1,138,694

ذي قار: 615,147

ميسان: 1,622,855

البصرة: 1,622,855

1.3 مليون ناخب في التصويت الخاص

يبلغ عدد ناخبي التصويت الخاص، الذين يشملون أفراد القوات الأمنية، مليوناً و313 ألفاً و980 ناخباً، وهو ما يمثل 6% من إجمالي عدد الأشخاص الذين يحق لهم التصويت.

توجد أكبر كتلة من ناخبي التصويت الخاص في بغداد بواقع 356 ألفاً و641 ناخباً، بينما تسجل محافظة ميسان العدد الأقل بواقع 42 ألفاً و369 ناخباً.

يصل عدد ناخبي التصويت الخاص في محافظات إقليم كوردستان إلى 224 ألفاً و333 شخصاً، تتركز غالبيتهم في أربيل بواقع 85 ألفاً و793 ناخباً.

يشكل إجمالي عدد ناخبي التصويت الخاص في محافظات إقليم كوردستان الثلاث 17% من إجمالي ناخبي التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية العراقية.

26 ألف ناخب من النازحين

وفقاً لإحصاءات المفوضية، يحق لـ 26 ألفاً و538 نازحاً الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية العراقية، غالبيتهم من محافظة نينوى بواقع 26 ألفاً و447 ناخباً، بينما ينحدر البقية من محافظات كركوك وصلاح الدين والأنبار.

من بين النازحين الذين سيدلون بأصواتهم في إقليم كوردستان، سيصوت 25 ألفاً و986 ناخباً في دهوك، و547 في أربيل، وخمسة ناخبين ضمن حدود محافظة السليمانية.

39 ألف محطة للاقتراع

جرى تحديد 39 ألفاً و285 محطة للتصويت العام، موزعة على ثمانية آلاف و703 مراكز اقتراع.

أما بالنسبة للتصويت الخاص، فقد خصصت له أربعة آلاف و501 محطة في 809 مراكز للاقتراع.

ويجري تصويت النازحين في 97 محطة تقع ضمن 27 مركزاً للاقتراع داخل وفي محيط مخيمات النازحين في إقليم كوردستان.

