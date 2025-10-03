بعد تفعيل العقوبات الأممية.. ايران تركز على التجارة مع العراق و14 دولة أخرى فقط

اكدت غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، على ضرورة التخطيط لنهج جديد في التجارة والتركيز على العراق و14 دولة مجاورة أخرى لإيران، مع دخول عقوبات “الية الزناد” حيز التنفيذ.

وقال رئيس الغرفة يحيى ال إسحاق، ان العراق بدأ ينتج حديد التسليح لذلك تم فرض قيود على صادرات حديد التسليح الإيرانية الى العراق من قبل بغداد، لكن بالمقابل زادت صادرات السبائك الإيرانية الى العراق بمقدار 7 اضعاف.

وأكد أن على التجار والمصنعين أن يفهموا احتياجات الأسواق المستهدفة، فالعراق اعلن عن تحقيق اكتفاء محلي بالعديد من المنتجات الغذائية والزراعية والصناعية، لذلك فأن تطوير التجارة يتطلب التنسيق ووحدة القيادة بين المؤسسات المسؤولة”.

وأشار الى انه “يجب على مسؤولينا في وزارتي الاقتصاد والأمن والبنك المركزي ومنظمة تنمية التجارة تغيير نهجهم تجاه التجارة مع دول الجوار وخاصة العراق، فنحن لسنا في ظروف طبيعية الآن، ويجب إعداد حلول للظروف غير الطبيعية، ويجب وضع نهج جديد لتجارة البلاد على جدول الأعمال، لأنه من غير الممكن المضي قدمًا في الظروف التجارية الجديدة بين الدول بالأساليب القديمة”.

وفي إشارة إلى تفعيل آلية الزناد، قال: “هناك إمكانية لحل القضايا التجارية، علينا التخطيط للتجارة مع 15 دولة مجاورة بقيادة موحدة، وتطوير العلاقات الاقتصادية”، مشيرا الى انه “يجب على الوزارات المسؤولة والبنك المركزي تغيير نهجها في التجارة مع الدول المجاورة حتى نتمكن من البحث عن أسواق جديدة مع الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والتجارية”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية