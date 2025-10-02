سعر الفضة في إقليم كوردستان أغلى من الأسواق العالمية

يحذّر تاجر فضة في اقليم كوردستان من شراء هذا المعدن، ويقول إنه إذا تم شراؤه حتى الشهر المقبل، فسيكون ذلك بسعر أعلى من سعره العالمي.



على الصعيد العالمي، يبلغ سعر أونصة الفضة الآن أكثر من 47 دولاراً.

ويقول تاجر الذهب والفضة حاجي هژار قادر، إنه مع جميع النفقات، تبلغ تكلفة أونصة الفضة حوالي 49 دولاراً على المشتري.

أغلى بـ 250 دولاراً من السعر العالمي

لكن في إقليم كوردستان، يبلغ سعر أونصة الفضة 56 دولاراً. أي أن كيلوغرام الفضة في إقليم كوردستان أغلى بـ 250 دولاراً من السعر العالمي.

بعد النشرة الاقتصادية لشبكة رووداو الإعلامية التي يقدمها محمد شيخ فاتح، والتي ناقشت هذا الاختلاف في الأسعار، اتصل بعض تجار الفضة برووداو وقالوا إن الفرق انخفض اليوم بـ 70 دولاراً بسبب النشرة، وقد ينخفض بـ 30 دولاراً أخرى حتى الغد.

جاء ارتفاع سعر الفضة بعد عدم وجود ميزانية للحكومة الأميركية، الذي بدأ صباح الثلاثاء.

أدى إغلاق الحكومة الأميركية إلى جذب المزيد من انتباه المستثمرين إلى الأصول الآمنة مثل الفضة، مما أدى إلى زيادة الطلب عليها.

كما قال حاجي هژار إنه “يجب على شعبنا أن يكون أكثر حذراً بكثير”.

وأضاف التاجر أن “الأشخاص الذين اشتروا الفضة قبل بضعة أشهر، قد حققوا أرباحاً الآن، لكن أولئك الذين يرغبون في الشراء من الآن فصاعداً، يجب أن يكونوا حذرين، لأن مصانع الإمارات قد اشترت جميع الفضة لديها، وحتى الشهر المقبل لا يوجد أي فضة للشراء، وهي المصدر الرئيسي لاستيراد الفضة إلى إقليم كوردستان”.

وفقاً للتاجر المذكور، بسبب هذا، إذا أردت الآن شراء الفضة من الإمارات، عليك دفع المزيد من المال، مما يجعلها أغلى.

ارتفاع الطلب على الفضة

وأوضح أن “الطلب على الفضة زاد في محافظات إقليم كوردستان، وهو أعلى مقارنة بمدن جنوب ووسط العراق، وبسبب ذلك تم استيراد 20 طناً من الفضة إلى إقليم كوردستان في الأيام الـ 10 إلى 15 الماضية”.

السبب الرئيسي لارتفاع سعر الفضة هو وجود خطر من نقص أكبر في إنتاج الفضة وتوقعات قوية للطلب على المعدن، خاصة للاستخدامات الصناعية.

يتوقع معهد الفضة العالمي أن يشهد سوق الفضة عجزاً للسنة الخامسة على التوالي، حيث من المتوقع أن يصل إنتاج الفضة على المستوى العالمي في عام 2025 إلى 744 مليون أونصة، وهو أقل بـ 100 مليون أونصة من الطلب.

