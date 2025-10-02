مسرور بارزاني: سعيد برؤية أكثر من نصف مليون موظف ومتقاعد يتقاضون رواتبهم اليوم عبر مشروع (حسابي)

أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، عن سعادته لرؤية أكثر من نصف مليون موظف ومتقاعد حكومي في الإقليم يتقاضون رواتبهم اليوم بطريقة رقمية عبر البنوك المشاركة في مشروع (حسابي).

رئيس الحكومة أوضح في بيان، أنه منذ إطلاق مشروع (حسابي) عام 2023 و حتى الآن ، ارتفع نسبة المواطنين الذين يمتلكون حسابات مصرفية في كوردستان من أقل من 5% إلى أكثر من 15%، مشيراً إلى أن المشروع شجع البنوك على توسيع خدماتها الفردية، وزيادة فروعها وشبكات أجهزة الصراف الآلي ، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للزبائن ، كما ان ايداع الاموال في البنوك المشاركة في المشروع في تزايد مستمر مايُمكّن من منح القروض الفردية والتجارية.

وأضاف ، تم حتى الآن دفع أكثر من 3 مليارات دولار من رواتب موظفي الإقليم عبر المصارف المشاركة، وهو ما وفر فرص عمل جديدة في القطاع المالي وعزز الثقة بالمنظومة المصرفية ، كما ان الوصول الى هذه الثقة المصرفية يعد عاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي، وتطوير عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة.

كما نوّه رئيس الحكومة مسرور بارزاني ، إلى أن مشروع (حسابي) جعل عملية توزيع الرواتب أكثر سهولة وسرعة، ورفع من مستوى الشفافية والوضوح في توفير الرواتب الحكومية.

مؤكداً ، أن حكومة إقليم كوردستان تعمل على رفع نسبة الاستفادة من الخدمات المصرفية إلى أكثر من 50% في كل اتحاء الاقليم بحلول عام 2028.

وأكد أن هذه خطوة مهمة، وتتطلب المزيد من العمل الذي سنواصله لضمان وصول الخدمات المصرفية الحديثة والآمنة إلى جميع المواطنين، وهذا جزء من برنامج عمل التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية