ساكو يجدد اتهامه: الحكومة العراقية سلّمت مقدرات المسيحيين إلى جهة سياسية مسلحة

جدد بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، يوم الأربعاء، اتهامه للحكومة الاتحادية بأنها “سلمت” كل مقدرات المسيحيين وحقوقهم إلى جهة سياسية ومسلحة تدّعي الانتماء لهذا المكون.

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء ساكو، اليوم، مع سفير الجمهورية التركية لدى العراق أنيل بورا إنان، في الصرح البطريركي بمنطقة المنصور في العاصمة بغداد.

وقال ساكو، إن “هذا الواقع مرفوض من الكنيسة ومن أبناء المكون المسيحي جملة وتفصيلاً، لأنه يكرّس التهميش ويضعف حضور المسيحيين الحقيقيين في وطنهم الأم، ويجعلهم رهائن لمصالح فئوية ضيقة بعيدة عن همومهم وحقوقهم الأساسية”.

وتناول اللقاء الأوضاع العامة في المنطقة، حيث أكد ساكو أن “النظام الدولي يشهد تغيرات مقلقة وتبدلات سريعة، وهو ما يتطلب من قادة الدول انتهاج نهج أكثر واقعية وعقلانية”، داعياً إلى “حل الأزمات عبر الحوار والدبلوماسية المسؤولة بدل الاعتماد على منطق القوة والتجاذبات”.

وفي سياق متصل، عبّر ساكو عن أمله في أن تنتهي محنة غزة مع الخطة الحالية التي تطرحها الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب دول عربية وإسلامية وإسرائيل، مؤكداً أن السلام العادل وحده هو الضامن لمستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة كافة.

أما بشأن المسيحيين، فقد وصف البطريرك ساكو أوضاعهم في العراق بـ”المؤلمة”، قائلاً إن “التراجع الكبير في أعدادهم وهجرة عائلاتهم يعود إلى غياب الضمانات الحقيقية لحقوقهم السياسية والاجتماعية، فضلاً عن استحواذ بعض الجهات المتنفذة على مقدرات المسيحيين باسم الدين أو الطائفة”.

وأضاف أن “المسيحيين جزء أصيل من نسيج العراق التاريخي والحضاري، ولا يجوز التعامل معهم وكأنهم مجرد ورقة بيد قوى سياسية تسعى لتحقيق مكاسب ضيقة”.

وفي ملف الانتخابات، أوضح ساكو أن “غياب النزاهة والحرية في العملية الانتخابية المقبلة سيعيد نفس الوجوه إلى السلطة دون أي تغيير حقيقي يلامس تطلعات الشعب”، مبيناً أن “معظم الكتل السياسية تعتمد المال السياسي والوعود لكسب الأصوات، وهو ما يفرغ الانتخابات من مضمونها كأداة للتغيير والإصلاح”.

وختم ساكو بدعوة العراقيين إلى “تكريس ولائهم الصادق للعراق وحده وخدمة جميع أبنائه بعيداً عن الانقسامات المذهبية أو العرقية أو الحزبية، لأن مستقبل البلاد مرهون بإرادة أبنائه وتكاتفهم من أجل بناء دولة عادلة وقوية”.

وكان البطريرك ساكو قد اتهم في أوقات سابقة الحكومة العراقية بأنها جعلت من جهة سياسية مسلحة ممثلاً للمكون المسيحي، وسلمتها مقدرات المسيحيين السياسية والاقتصادية والاستحقاقات الانتخابية.

