المزارعون يمتنعون عن قتلها.. الخنازير البرية تتلف رز العمّادية (صور)

أفاد مزارعون في قضاء العمّادية شمالي مدينة دهوك، يوم الأربعاء، بتعرض حقولهم الزراعية إلى هجمات ليلية متكررة من قبل الخنازير البرية، ما أدى إلى إتلاف مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بمحصول الرز الذي وصل في هذه الفترة الى مرحلة الحصاد.

وأوضح المزارعون في أحاديث خاصة لوكالة شفق نيوز، أن هجمات قطعان الخنازير البرية تسبّبت بخسائر كبيرة طالت مئات الدونمات من الأراضي الزراعية، كما أثارت القلق والخوف على مستقبل المحاصيل الزراعية في المنطقة.

وقال حسين هاريكي، وهو أحد مزارعي ناحية ديرلوك التابعة للعمادية، لوكالة شفق نيوز، إن معاناتهم مستمرة بشكل يومي، حيث تدخل الخنازير إلى مزرعته في ساعات الليل وتقوم بإتلاف كميات كبيرة من محصول الرز.

وأشار هاريكي، إلى أن “الفلاحين يضطرون كل ليلة للبقاء في المزارع واستخدام وسائل بدائية لطرد هذه الحيوانات من بينها إطلاق الأصوات المرتفعة وضرب الطبول ونصب الشخوص، إلا أن هذه الأساليب لم تنجح في الحد من الخسائر الكبيرة“.

بدوره يقول مهدي سليمان، وهو أحد المزارعين، إن بإمكانهم “مواجهة هذه القطعان باستخدام الأسلحة النارية، إلا أن القوانين والتعليمات لا تسمح لهم بذلك فضلاً عن أن إطلاق النار في ساعات الليل يسبب حالة من الذعر بين الأهالي في القرى القريبة“.

وأكد أن “الفلاحين باتوا غير قادرين على النوم في بيوتهم، إذ يضطرون للبقاء في المزارع لحراستها خشية فقدان المزيد من المحاصيل“.

ويطالب سليمان، السلطات المحلية بإيجاد حل عملي لهذه المشكلة التي كبدتهم خسائر فادحة.

وعلّقت دائرة زراعة ديرلوك على الحادثة، مشيرة إلى أنها خاطبت الجهات المعنية لتوفير الحماية لهذه الأراضي من الخنازير البرية.

وقال عصمت إبراهيم، المهندس في الدائرة لوكالة شفق نيوز، إن “هذا العام شهد إنتاجاً وفيراً من محصول الرز الذي تشتهر به المنطقة، حيث أقبل الفلاحون على زراعته بكميات كبيرة، غير أن وجود الخنازير البرية في تلك المناطق وولعها بمحصول الرز في مرحلة النضج والحصاد أدى إلى حدوث أضرار بالغة في مساحات واسعة من المزارع“.

ودعا إبراهيم الجهات المعنية، إلى دراسة سبل حماية الأراضي الزراعية وتأمين المحاصيل من هذه الهجمات المتكررة.

