كلمة رئيس الوزراء مسرور بارزاني في مراسم إطلاق “دليل السلامة”

بحضور ورعاية رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أطلقت وزارة الداخلية اليوم الأحد، دليل السلامة.

وقال رئيس الوزراء في كلمةٍ له في مراسم إطلاق دليل السلامة: أهنئ وزارة الداخلية على هذا العمل المهم المتمثل في إعداد دليل السلامة، وتُعدّ هذه المبادرة جزءًا من رؤية واستراتيجية التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان لحماية ممتلكات مواطني كوردستان.

وأضاف مسرور بارزاني: سيكون هذا الدليل أساسًا للحفاظ على السلامة في المباني والمناطق السكنية والمستودعات ومحطات الوقود وجميع المشاريع التي يسكنها المواطنون أو يتعاملون معها يوميًا، الهدف من إعداد هذا الدليل هو حماية المواطنين في هذه الأماكن والحد من أضرارها البشرية والمادية الجسيمة.

وتابع رئيس الوزراء: بفضل العمل الدؤوب لوزارة الداخلية وقوات الأمن وغيرها من الأجهزة الأمنية، تم الحفاظ على الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان. وفي مجال مكافحة جميع أنواع الجريمة وحماية المواطنين، وضعنا أفضل التقنيات في خدمة شرطة إقليم كوردستان حتى يتمكنوا من تعقب المجرمين بشكل أسهل وأسرع وتقديمهم للعدالة.

وأوضح مسرور بارزاني: قامت حكومة إقليم كوردستان، من خلال وزارة الداخلية، بتوفير أحدث التقنيات ومعدات الإنقاذ ومكافحة الحرائق لفرق الدفاع المدني، ولكن بلا شك، الأهم هو كيفية منع الكوارث والحد من الحوادث غير المرغوب فيها مثل الحرائق، وذلك من خلال الالتزام بدليل السلامة وإرشاداته، والتي ينبغي اتباعها وتنفيذها بالكامل.

وقال: لقد ساهم مشروع ومبادرة وزارة الداخلية لتركيب كاميرات السرعة في الحد من حوادث المرور وإنقاذ أرواح آلاف المواطنين، فخلال العام الماضي، انخفضت حوادث المرور المسجلة في المناطق التي رُكبت فيها الكاميرات بنسبة 50%.

وأضاف رئيس الوزراء: شهدت كوردستان تقدمًا في جميع القطاعات، وهذا أمرٌ جديرٌ بالثناء، ونحن جميعًا فخورون بالتقدم الذي نشهده في كوردستان؛ ولكن علينا أن نتكيف مع هذه التطورات ونُقرّب الإقليم من المعايير الدولية، ونجعل كوردستان ومواطنيها يستفيدون من التنمية والتكنولوجيا بقدر ما يحمونهم من المخاطر.

وزاد: على غرار هذا الدليل الذي رأيناه اليوم، تُعِدّ وزارات أخرى لإصدار أدلة أخرى لخدمة المواطنين، من واجب حكومة إقليم كوردستان العمل الجاد لتحسين حياة مواطنيها يومًا بعد يوم؛ ولكن من المهم جدًا أيضًا أن يتعاون المواطنون الأعزاء، فبدون المواطنين لا يمكن للحكومة أن تنجح بمفردها.

وقال: أطلب من المواطنين الأعزاء الالتزام بأي تعليمات تُصدر، سواءً لسلامتهم أو سلامة أقاربهم والمواطنين الآخرين؛ ففي المرور، وعلى الطرق، وفي التعامل مع الحرائق أو أي أمر آخر، هناك تعليمات ضرورية، آمل أن يتابعوا أنفسهم، وأن يُعلّموا أنفسهم المزيد عن كيفية مواكبة هذه التطورات.

