التعليم العالي تعلن أسماء الجامعات الأهلية المعتمدة في إقليم كوردستان

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، اليوم الأحد 28 سبتمبر/أيلول 2025، قائمة الجامعات الخاصة المرخصة رسميًا من الوزارة، والتي تقبل الطلاب للعام الدراسي الجديد (2025-2026).

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، “وفقًا لقانون الجامعات الخاصة رقم 2 لسنة 2013 في إقليم كوردستان، تم ترخيص 17 جامعة وكلية خاصة فقط لقبول الطلاب للعام الدراسي (2025-2026).

وأكدت الوزارة أنه “لا توجد جامعات أخرى معتمدة خارج هذه القائمة”.

الجامعات الخاصة في أربيل:

زانکۆی جیهان
زانکۆی لوبنانی-فەرەنسی
زانکۆی نێودەوڵەتیی تیشک
زانکۆی نۆڵیج
زانکۆی بەیان
زانکۆی هەولێری نێودەوڵەتی
زانکۆی کاسۆلیک
کۆلێژی قەڵای زانکۆیی بۆ دیراساتی ئایینی

الجامعات الخاصة في السليمانية:

زانکۆی ئەمەریکی لە عێراق – سلێمانی
زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی
زانکۆی کۆمار بۆ زانست و تەکنەلۆژیا
زانکۆی جیهان – سلێمانی
زانکۆی نێودەوڵەتیی تیشک – لقی سلێمانی
زانکۆی قەیوانی نێودەوڵەتی
کۆلێژی کۆیەی زانکۆیی بۆ دیراساتی ئایینی

الجامعات الخاصة في دهوك:

زانکۆی نەورۆز – زانکۆی جیهان

