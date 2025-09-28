التعليم العالي تعلن أسماء الجامعات الأهلية المعتمدة في إقليم كوردستان
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، اليوم الأحد 28 سبتمبر/أيلول 2025، قائمة الجامعات الخاصة المرخصة رسميًا من الوزارة، والتي تقبل الطلاب للعام الدراسي الجديد (2025-2026).
وقالت الوزارة في بيانٍ لها، “وفقًا لقانون الجامعات الخاصة رقم 2 لسنة 2013 في إقليم كوردستان، تم ترخيص 17 جامعة وكلية خاصة فقط لقبول الطلاب للعام الدراسي (2025-2026).
وأكدت الوزارة أنه “لا توجد جامعات أخرى معتمدة خارج هذه القائمة”.
الجامعات الخاصة في أربيل:
زانکۆی جیهان
زانکۆی لوبنانی-فەرەنسی
زانکۆی نێودەوڵەتیی تیشک
زانکۆی نۆڵیج
زانکۆی بەیان
زانکۆی هەولێری نێودەوڵەتی
زانکۆی کاسۆلیک
کۆلێژی قەڵای زانکۆیی بۆ دیراساتی ئایینی
الجامعات الخاصة في السليمانية:
زانکۆی ئەمەریکی لە عێراق – سلێمانی
زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی
زانکۆی کۆمار بۆ زانست و تەکنەلۆژیا
زانکۆی جیهان – سلێمانی
زانکۆی نێودەوڵەتیی تیشک – لقی سلێمانی
زانکۆی قەیوانی نێودەوڵەتی
کۆلێژی کۆیەی زانکۆیی بۆ دیراساتی ئایینی
الجامعات الخاصة في دهوك:
زانکۆی نەورۆز – زانکۆی جیهان
