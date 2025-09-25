مسرور بارزاني: الاتفاق النفطي يربط حقول كوردستان مجدداً بأسواق النفط العالمية

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إقليم كوردستان وشركات النفط المنتجة مع وزارة النفط الاتحادية وشركة تسويق النفط (سومو) يعيد إقليم كوردستان للارتباط بأسواق النفط العالمية ويزيل عائقاً أمام تأمين المستحقات المالية لشعب الإقليم.

وقال مسرور بارزاني في تدوينة على منصة إكس، إن “الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم بين إقليم كوردستان وشركات النفط المنتجة مع وزارة النفط الاتحادية وشركة تسويق النفط (سومو)، هو ثمرة جهود حثيثة بذلتها فرق ووفود من كافة الأطراف، مبيناً أنه بهذه الخطوة، يعود إقليم كوردستان للارتباط بأسواق النفط العالمية”.

وأضاف رئيس الحكومة: “أود أن أُشيد بجهود كافة الأطراف، وأخص بالذكر شعب كوردستان الصامد، ففي هذا اليوم التاريخي أُزيل عائق رئيسي أمام تأمين المستحقات المالية لشعب كوردستان”.

وأشار إلى أنه “مع استئناف تصدير نفط الإقليم، نؤكد على ضرورة الإيفاء بكافة الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان”.

