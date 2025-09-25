بدء حملة تنظيف البيئة في دهوك

انطلقت أكبر حملة تنظيف في محافظة دهوك، المرحلة الأولى منها في ناحية زاويته، بمشاركة أكثر من 200 شخص، على امتداد 430 كيلومتراً، لتنظيف الأماكن العامة.

صرّح مدير ناحية زاويته إدريس محمد، لـكوردستان24 قائلاً: إن الحملة انطلقت أولاً من زاويته، وستمتد لاحقاً إلى مناطق أخرى، حيث قُسمت الفرق إلى أربع مجموعات، ويشارك معنا أكثر من 200 شاب وفتاة.

أما آرين علي، وهي إحدى المشاركات في الحملة، فقالت لـكوردستان24: البيئة هي بيتنا جميعاً، لذلك لا فرق بين الجنسين، وقد شاركتُ كامرأة فيها. كما يجب أن نحافظ على نظافة بيوتنا، ينبغي أن نحافظ أيضاً على نظافة الأماكن العامة.

من جهته، أوضح رئيس بلدية باگيرا، أيّاز عبدالكريم، لـكوردستان24: إن لكل فريق منطقة محددة، حيث يشارك موظفون وعدد من الشباب المتطوعين، مضيفاً أن الحملة ستستمر يومين، وداعياً المواطنين إلى التعاون في الحفاظ على نظافة البيئة.

ولغرض تعزيز هذه الجهود، ستُعقد اجتماعات في جميع الأقضية والنواحي ضمن حدود محافظة دهوك.

بدوره، قال محافظ دهوك،علي تتر لـكوردستان24: قررنا في اجتماعاتنا أن تتم مواجهة كل من يتسبب في تلويث البيئة بشكل صارم. ونطالب الجميع بعدم رمي النفايات في الأماكن العامة، حيث سيتم نشر فرق حماية البيئة في جميع المناطق العامة.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية