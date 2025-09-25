السوداني يشير لاتفاق تاريخي مع إقليم كوردستان: انتظرناه 18 عاماً

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، التوصل لاتفاق نفطي وصفه بـ”التاريخي” مع إقليم كوردستان، فيما أشارت وزارة النفط الاتحادية إلى أن هذا الاتفاق يأتي ثمرة جهود مستمرة خلال الأشهر الماضية لوضع آليات واضحة تضمن انسيابية التصدير والتزام الشفافية في الإيرادات.

وذكر السوداني في تدوينة على منصة “إكس” أنه “توصلنا اليوم إلى اتفاق تاريخي تتسلّم بموجبه وزارة النفط الاتحادية النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في إقليم كوردستان، وتقوم بتصديره عبر الأنبوب العراقي التركي”.

واعتبر أن “ذلك يضمن التوزيع العادل للثروة، وتنويع منافذ التصدير، وتشجيع الاستثمار”، خاتماً تدوينته بالقول “‏إنجاز انتظرناه 18 عاماً”.

بدورها أعلنت وزارة النفط العراقية في بيان عن التوصل إلى اتفاق يقضي ببدء ضخ وتسليم كل النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في إقليم كوردستان – عدا الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي – إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، داخل العراق لتتولى الشركة تصديره عبر الأنبوب العراقي التركي عن طريق ميناء جيهان التركي وفق السياقات الأصولية المعتمدة، والدستور ونصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية وقرارات المحكمة الاتحادية.

وبحسب الوزارة فإن “هذا الاتفاق يأتي ثمرة جهود حثيثة ومباحثات مستمرة خلال الأشهر الماضية، انطلقت من رؤية وطنية مشتركة تهدف إلى تعزيز دور العراق كلاعب رئيس في سوق الطاقة العالمي، وصون سيادة العراق والدفاع الصارم عن مصالحه الوطنية وحقوق جميع العراقيين”.

وأوضحت أن “الاتفاق يشمل وضع آليات فنية وتنظيمية واضحة تضمن انسيابية التصدير والتزام الشفافية في إيرادات النفط، بما يسهم في تدعيم المالية العامة للدولة، وزيادة مدخولات الموازنة الاتحادية، مما ينعكس إيجاباً على قدرة الحكومة في تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية، وتوفير مرتكزات الاستقرار الاقتصادي للعراق وشعبه من شماله الى جنوبه ومن شرقه إلى غربه”.

وفي الختام، جددت الوزارة “التزامها الثابت بإدارة الموارد النفطية وفق مبدأ السيادة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد، وبما يضمن توزيعًا عادلاً للثروات بين جميع أبناء الشعب العراقي، وفق الدستور”.

وكانت وزارة الموارد الطبيعية في كوردستان ووزارة النفط العراقية وشركات النفط، وقعت الاثنين الماضي، اتفاقية ثلاثية، تمهد لاستئناف تصير نفط إقليم كوردستان عبر خط جيهان النفطي.

وبحسب المصادر التي تحدثت لوكالة شفق نيوز في حينها، فإنه من المتوقع أن تُستأنف عمليات الضخ خلال اليومين المقبلين، بعد توقف قسري كبّد العراق وإقليم كوردستان خسائر مالية ضخمة تجاوزت المليارات.

وكانت صادرات نفط إقليم كوردستان قد توقفت في 25 آذار/مارس 2023، إثر قرار تحكيم دولي ألزم تركيا بعدم السماح بتصدير نفط الإقليم من دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.

ومنذ ذلك التاريخ، تعطلت شحنات تقدَّر بنحو 450 ألف برميل يومياً، منها 400 ألف برميل من الإقليم و50 ألفاً من حقول كركوك الشمالية، حيث تسبب هذا التوقف بخسائر مالية يومية تجاوزت 30 مليون دولار، وفق تقديرات غير رسمية.

إلى ذلك، يرى مراقبون أن الاتفاق لا يقتصر على الجوانب الفنية المتعلقة بعمليات الضخ والتصدير، بل يتعداها إلى كونه تفاهماً سياسياً بين بغداد وأربيل.

إذ يُعدّ ملف النفط أحد أعقد الملفات الخلافية بين الطرفين، ويُتوقع أن يسهم التفاهم الجديد في تعزيز الثقة المتبادلة، وفتح الباب أمام معالجة ملفات أخرى، مثل رواتب موظفي الإقليم وحصة كوردستان في الموازنة الاتحادية.

وبحسب الخبراء، فإن استئناف صادرات نفط الإقليم عبر خط جيهان سيُسهم في استقرار إمدادات النفط العراقي للأسواق العالمية، ولا سيما الأوروبية التي تعتمد بشكل متزايد على النفط العراقي بعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة،

كما أن الاتفاق سيعيد التوازن إلى العلاقة بين وزارة النفط العراقية ووزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، بعد سنوات من الخلافات حول صلاحيات إدارة الحقول والعقود المبرمة مع الشركات الأجنبية.

