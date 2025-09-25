وزارة الثروات الطبيعية: سنستأنف تصدير نفط إقليم كوردستان خلال 48 ساعة المقبلة

أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، أنه سيتم استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان خلال الـ 48 ساعة المقبلة، مؤكدة التوصل إلى اتفاق ثلاثي مع وزارة النفط الاتحادية والشركات المنتجة للنفط العاملة في أراضيها.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن التوصل إلى اتفاق وصفه بـ”التاريخي” مع إقليم كوردستان، ينهي توقفاً لصادرات النفط دام لأكثر من عامين.

وقالت وزارة الثروات الطبيعية في بيان مقتضب: “توصلت وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية إلى اتفاق على تصدير نفط الإقليم، وذلك بعد اتفاق ثلاثي بين الوزارتين والشركات المنتجة للنفط في الإقليم”.

وأضاف البيان: “سيتم البدء بتصدير النفط مجدداً خلال هذه الـ 48 ساعة”.

بدوره، كتب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عبر حسابه على “إكس”: اتفاق اليوم بين إقليم كوردستان وشركات إنتاج النفط من جهة، ووزارة النفط العراق الاتحادي وشركة تسويق النفط (سومو) من جهة أخرى، هو ثمرة جهود مضنية وعمل دؤوب بذلته فرق ووفود جميع الأطراف”.

وأضاف: “وبهذه الخطوة، أُعيد ربط حقول إقليم كوردستان بأسواق النفط العالمية”.

وكانت وزارة النفط العراقية، قد أوضحت أن الاتفاق الجديد يقضي بأن تتولى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) حصراً مهمة استلام النفط الخام من حقول إقليم كوردستان وتصديره عبر ميناء جيهان التركي، وفقاً للدستور وقانون الموازنة.

ويمثل هذا الاتفاق تتويجاً لمفاوضات مكثفة استمرت لأشهر بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان، بهدف حل إحدى أعقد القضايا الخلافية بين الطرفين والمتعلقة بإدارة وتصدير الثروة النفطية.

يُذكر أن تصدير نحو 450 ألف برميل يومياً من نفط إقليم كوردستان كان قد توقف منذ 25 آذار 2023، إثر قرار من هيئة تحكيم دولية في باريس لصالح بغداد في نزاعها مع أنقرة حول الصادرات النفطية.

