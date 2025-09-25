الرئيس بارزاني بذكرى الاستفتاء: الوطنُ ليس خريطةً على الوَرَق

نشر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الخميس 25 ٲیلول / سبتمبر 2025 تدوينة باللغة العربية بمناسبة الذكرى الثامنة للاستفتاء على استقلال إقليم كوردستان.

وقال الرئيس بارزاني في تدوينته:

“الوطنُ ليس خريطةً على الوَرَقِ، بل دمٌ يَسرى في العروق. ما تزرَعُە الیومَ ستَحصدە غداً”.

وكان قد تم اتخاذ قرار اجراء الاستفتاء في 7 يونيو / حزيران 2017 حيث عقد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، الذي كان يتولى حينها منصب رئيس اقليم كوردستان، اجتماعًا واسع النطاق في أربيل لتحديد موعد استفتاء الاستقلال بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلي الأحزاب والقوى السياسية ومسؤولين من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كوردستان وحدد في الاجتماع موعد إجراء الاستفتاء وكان يوم 25 أيلول /سبتمبر 2017، ونال خيار الاستقلال الاغلبية الساحقة من الاصوات ، حيث صوت اكثر من 93 بالمئة من المشاركين في العملية لصالح الاستقلال.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية