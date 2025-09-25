مسرور بارزاني في ذكرى الاستفتاء: يوم انتصار إرادة شعب كوردستان

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الخميس، أن ذكرى يوم الاستفتاء تمثل قرار “إرادة شعب كوردستان وانتصار أمته”، معتبراً إياها يوماً للأمل والرجاء.

وقال بارزاني في بيان له بالمناسبة، إن هذه الذكرى مباركة “للرئيس بارزاني القائد والزعيم، ولعوائل الشهداء الأبطال، وللبيشمركة الشجعان، ولشعب كوردستان الوطني المدافع عن الحرية”.

وأجرى إقليم كوردستان في يوم 25 من شهر أيلول/سبتمبر العام 2017 استفتاء “الاستقلال عن العراق” مع إظهار النتائج التمهيدية بإدلاء الغالبية العظمى من الأصوات بنسبة 92%، لصالح الاستقلال وبنسبة مشاركة بلغت 72%.

وردت الحكومة الاتحادية في بغداد، حينها بفرض إجراءات عقابية على الاستفتاء، الذي واجه معارضة من معظم البلدان.

وخشيت القوتان الإقليميتان تركيا وإيران من أن يذكي الاستفتاء تحركات مماثلة للكورد في البلدين.

ويقول إقليم كوردستان، إن الاستفتاء الذي تم تجميد نتائجه كان “الخيار الديمقراطي لسماع صوت الشعب الكوردي الذي تعرض لحملات إبادة على مدى عقود”، في حين وصفته الحكومة في بغداد بأنه “غير دستوري” واعتبرته محاولة لتفكيك العراق.

