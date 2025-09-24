نيجيرفان بارزاني والقائم بالأعمال الأميركي: ضرورة حسم المستحقات المالية لإقليم كوردستان

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، والقائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق جوشوا هاريس، ضرورة “الإسراع في حسم الملف المالي ورواتب ومستحقات إقليم كوردستان وحله بصورة نهائية”.

وشكلت مخاطر الإرهاب ومواجهة تهديدات داعش، والتطورات في الشرق الأوسط والمنطقة عموماً، محوراً آخر للاجتماع بين الجانبين الذي عقد اليوم الأربعاء (24 أيلول 2025).

وخلال اجتماعهما، بحث الجانبان العلاقات الأمريكية مع العراق وإقليم كوردستان، وتبادلا الآراء حول الحوار بين أربيل وبغداد لحل المشاكل العالقة بينهما، والأوضاع الاقتصادية والعامة للعراق وإقليم كوردستان، والانتخابات العامة المقبلة في العراق، وفق بيان لرئاسة إقليم كوردستان.

وأكد هارييس التزام أميركا بتطوير العلاقات مع إقليم كوردستان وتوسيع مجالات التعاون المشترك، مذكراً بالقيم المشتركة بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان، وشدد الجانبان على على تعزيز العلاقات بينهما.

