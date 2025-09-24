سبتمبر 24, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

نيجيرفان بارزاني والقائم بالأعمال الأميركي: ضرورة حسم المستحقات المالية لإقليم كوردستان

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
2 مشاهدات

نيجيرفان بارزاني والقائم بالأعمال الأميركي: ضرورة حسم المستحقات المالية لإقليم كوردستان

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، والقائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق جوشوا هاريس، ضرورة “الإسراع في حسم الملف المالي ورواتب ومستحقات إقليم كوردستان وحله بصورة نهائية”.

وشكلت مخاطر الإرهاب ومواجهة تهديدات داعش، والتطورات في الشرق الأوسط والمنطقة عموماً، محوراً آخر للاجتماع بين الجانبين الذي عقد اليوم الأربعاء (24 أيلول 2025).

وخلال اجتماعهما، بحث الجانبان العلاقات الأمريكية مع العراق وإقليم كوردستان، وتبادلا الآراء حول الحوار بين أربيل وبغداد لحل المشاكل العالقة بينهما، والأوضاع الاقتصادية والعامة للعراق وإقليم كوردستان، والانتخابات العامة المقبلة في العراق، وفق بيان لرئاسة إقليم كوردستان.

وأكد هارييس التزام أميركا بتطوير العلاقات مع إقليم كوردستان وتوسيع مجالات التعاون المشترك، مذكراً بالقيم المشتركة بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان، وشدد الجانبان على على تعزيز العلاقات بينهما.

facebookShare on Facebook
Post Views: 48

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi