مسرور بارزاني: للنساء دور بارز وفعال في مؤسسات الحزب الديمقراطي وإقليم كوردستان

أعرب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسرور بارزاني، عن دعمه الكامل لتعزيز دور المرأة وتنمية قدراتها وتفعيل مشاركتها بشكل أكبر، مشدداً في الوقت نفسه على الدور البارز والفعّال الذي تلعبه النساء في مؤسسات الحزب الديمقراطي الكوردستاني وإقليم كوردستان.

واليوم الأربعاء، 24 أيلول 2025، التقى نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسرور بارزاني، مع نساء اللجنة المركزية واللجنة الأولى لمؤتمر نساء كوردستان.

وجرى خلال اللقاء مناقشة نتائج تنفيذ توصيات المؤتمر، بالإضافة إلى الأعمال والمشاريع الهادفة إلى تطوير قدرات النساء ضمن إطار الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وشدد مسرور بارزاني خلال حديثه على أهمية الدور الذي تقوم به النساء، قائلاً: “من دواعي سروري أن النساء لديهن اليوم دور بارز وفعال في مؤسسات الحزب الديمقراطي الكوردستاني وإقليم كوردستان”.

كما أكد دعمه الكامل لتعزيز دور النساء، وتقدّمهن، واستثمار المزيد من قدراتهن، من خلال توفير فرص متساوية ورفع نسب ومستوى مشاركتهن في مختلف مجالات الإدارة، مجدداً رفض أي نوع من التمييز.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية