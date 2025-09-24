الناطق بإسم حكومة كوردستان: عقبات فنية محدودة تم تجاوزها.. نتوقع استئناف تصدير النفط خلال 48 ساعة

أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق النفطي المبرم مع الحكومة الاتحادية سيبقى سارياً لمدة ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن الإقليم وافق على تسليم 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد، وذلك لتأمين صرف رواتب موظفي الإقليم.

وقال هوراماني، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أربيل، إن “الاتفاق الثلاثي الذي جرى التوصل إليه بشأن استئناف تصدير نفط كوردستان محدد بثلاثة أشهر فقط، بسبب إعداد موازنة جديدة للعام المقبل”.

وأوضح هوراماني، أن “قدرة إقليم كوردستان الإنتاجية من النفط تبلغ 234 ألف برميل يومياً، يُخصص جزء منها لتلبية الاحتياجات المحلية داخل الإقليم، فيما يُسلَّم الجزء المتبقي إلى شركة (سومو) من أجل تصديره إلى الخارج”.

وتابع هوراماني قائلاً: “كانت هناك بعض الملاحظات الفنية من جانب شركتين نفطيتين، لكنها لا تشكّل عائقاً أمام استئناف عملية التصدير”، مبيناً أن “التوقعات تشير إلى استئناف التصدير خلال الـ48 ساعة المقبلة”.

واكد، ان “حكومة إقليم كوردستان وافقت على إرسال مبلغ 120 مليار دينار إلى بغداد لتأمين صرف رواتب شهر تموز لموظفي الإقليم”، مبيناً أن “هذه الخطوة تمثل ضغطاً كبيراً على الإقليم، لكنها جاءت استجابة لضرورة تسريع وصول الرواتب إلى المواطنين”.

