الشركات النفطية بإقليم كوردستان: التوصل لاتفاقات مبدئية مؤقتة لاستئناف الصادرات

أعلنت ثماني شركات نفط دولية عاملة في إقليم كوردستان التوصل إلى “اتفاقات مبدئية مؤقتة” مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان لاستئناف الصادرات عبر خط أنابيب العراق–تركيا.

وأشادت الشركات في بيان، اليوم الأربعاء (24 أيلول 2025)، بدور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ومكتبه، مؤكدة أن “التزامه كان أساسياً لتحقيق هذا الإنجاز، مع توقع توقيع الاتفاقات المؤقتة وإقرارها خلال الأيام المقبلة”.

كما توجهت بالشكر إلى رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني على “دعمه الثابت للوصول إلى هذا الحل”، وإلى الشركاء الدوليين على “مساهمتهم في التوصل إلى اتفاق مُرضٍ يخدم العراق وإقليم كوردستان وأسواق الطاقة العالمية”.

وأفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية في بغداد، زياد إسماعيل، في (22 أيلول 2025)، بتوصل وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان والشركات النفطية العاملة في الإقليم إلى اتفاق، مشيراً إلى استئناف تصدير النفط بعد موافقة مجلس الوزراء العراقي عليه.

في اليوم ذاته، أفاد مصدر في شركة نفط الشمال لشبكة رووداو الإعلامية، بأنها ستتسلّم نفط إقليم كوردستان في زاخو، وسيُصدّر مباشرة عبر الأنابيب دون إعادته إلى كركوك.

ورأت الشركات في بيانها اليوم أن هذا الإطار، “فور توقيعه وتنفيذه”، سيتيح “استئناف الصادرات في الأيام المقبلة، مع توفير مسار لترتيبات طويلة الأمد”.

ونوّهت إلى أن “الاتفاقات المؤقتة متوافقة مع قانون الموازنة العراقي للأعوام 2023–2025″، على أن يتم تحديثها عقب استكمال مراجعة المستشار المستقل.

توقفت صادرات نفط إقليم كوردستان في آذار 2023، بعد أن قضت محكمة تحكيم في باريس بأن تركيا صدّرت نفط الإقليم بين عامي 2014 و2018 دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية، وألزمت أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار تعويضاً لبغداد.

ورغم طعنها في القرار، أبدت تركيا استعدادها لاستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب كركوك – جيهان.

يحافظ الإطار المتفق عليه على العقود القائمة ويضمن سداد مستحقات الشركات الدولية، بحسب البيان الذي أشار كذلك إلى اتفاق حكومة إقليم كوردستان والشركات على الاجتماع خلال 30 يوماً من استئناف الصادرات للعمل على وضع آلية لتسوية الديون المستحقة للشركات.

ووفق بيانها، تمثل هذه الشركات مع “حصة حكومة إقليم كوردستان أكثر من 90% من إنتاج نفط الإقليم”.

