وزارة الكهرباء: نصف مشتركي مشروع “روناكي” دفعوا أقل من 27 ألف دينار لفواتير الكهرباء لشهر آب

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، أن نحو نصف مشتركي مشروع “روناكي” في مختلف مناطق إقليم كوردستان للشهر الثامن، قاموا بدفع أقل من 27 ألف دينار كقيمة لفواتير الكهرباء.

و أعربت الوزارة، في بيان، عن ارتياحها لتوزيع فواتير الكهرباء لشهر آب على المنازل والأنشطة التجارية ضمن إطار مشروع “روناكي”، الذي يتيح للمواطنين دفع مبالغ أقل من الفواتير التقليدية.

وأوضحت الوزارة أن فواتير الكهرباء في شهر آب كانت في مدينة السليمانية الأدنى على مستوى الإقليم، مشيرةً إلى متوسط الفواتير بالدينار لمشتركي المشروع: في كوردستان عموماً، المنازل 27,000، والأنشطة التجارية 79,000.

كما أفادت بأن متوسط الفواتير في المدن الرئيسة كان كالآتي: أربيل: المنازل 37,000، والأنشطة التجارية 88,000؛ السليمانية: المنازل 15,000، والأنشطة التجارية 72,000؛ دهوك: المنازل 38,000، والأنشطة التجارية 67,000.

وفيما يتعلق بعدد المشتركين ضمن مشروع “روناكي” حسب المدن، فقد بلغت الأرقام في كوردستان عموماً: 3,770,000 مواطن، و120,000 نشاط تجاري. وفي أربيل: 1,935,000 مواطن، و61,000 نشاط تجاري؛ السليمانية: 1,345,000 مواطن، و35,000 نشاط تجاري؛ دهوك: 351,000 مواطن، و20,000 نشاط تجاري؛ وحلبجة: 139,000 مواطن، و4,000 نشاط تجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن ما يقارب 4 ملايين مواطن، أي أكثر من 50% من سكان كوردستان، يحصلون على كهرباء على مدار 24 ساعة من خلال مشروع “روناكي”.

ولفتت إلى أن بيانات المشروع تُظهر أن 80% من المواطنين، وخصوصاً ذوي الدخل المحدود، يدفعون مبالغ أقل مقارنة بما كانوا ينفقونه سابقاً على المولدات الأهلية والكهرباء الوطنية.

