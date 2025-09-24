العمليات المشتركة: تعاوننا مع البيشمركة في أفضل مستوياته

يقول نائب قائد العمليات المشتركة العراقية إن داعش لم يعد لديه أماكن يختبئ فيها داخل البلد ولم يعد يمثل خطراً كبيراً، وانسحاب القوات الأميركية والدول الأخرى العضو في التحالف الدولي لا يعني نهاية التنسيق معها.

صرح نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم (24 أيلول 2025)، لشبكة رووداو الإعلامية بأن داعش لم يعد يشكل خطراً كبيراً على العراق، ولم يتبق منه سوى تحركات قليلة وبعض خلايا نائمة في بعض مناطق كركوك وصحراء الأنبار، وسنقضي على هذا أيضاً.

وقال قيس المحمداوي أيضاً، إن مسلحي داعش باتوا بلا أماكن يختبئون فيها ولم تعد الناس تحتضنهم، وستستمر عملياتنا للقضاء عليهم.

استقرت قوات التحالف الدولي للقضاء على داعش، في العراق منذ سنة 2014 بناء على طلب رسمي من الحكومة العراقية بهدف مواجهة تنظيم داعش في العراق، وتشكل القوات الأميركية المكون الرئيس لقوات التحالف.

عن قدوم قوات التحالف وانسحابها من العراق، قال نائب قائد العمليات المشتركة العراقية إن قدوم قوات التحالف وأميركا كان لغرض محاربة داعش، وتوجد الآن لجنة خاصة تتحاور مع الحلفاء وتعمل على تنفيذ إجراءات إنهاء مهام التحالف الدولي.

في إطار قوات التحالف الدولي للقضاء على داعش، يوجد في العراق قرابة 2500 جندي أميركية.

وعن حاجة العراق لقوات التحالف الدولي في مواجهة داعش، قال قيس المحمداوي إن كل جيش في العالم بحاجة إلى تحديث وتطوير قدراته، وانسحاب القوات الأمريكية والتحالف الدولي لا يعني نهاية التنسيق بيننا، بل ستستمر جهودنا المشتركة للقضاء على داعش.

وعن التنسيق مع قوات البيشمركة، قال نائب قائد العمليات المشتركة إن هناك تنسيقاً على مستوى عال مع قيادة قوات البيشمركة والتعاون الثنائي هو في أفضل المستويات.

وأشار نائب قائد العمليات المشتركة إلى وجود لواءين مشتركين مع البيشمركة، وأن الجانبين يعملان باستمرار على تقليل المخاطر وسد الفراغات الأمنية.

وأعلن قيس المحمداوي أن لقيادة العمليات المشتركة خمسة مراكز عمليات مشتركة مع قوات البيشمركة في محافظات كركوك ونينوى وديالى، موضحً أن الهدف من هذه المراكز المشتركة هو مواجهة المخاطر من خلال التعاون والتنسيق الثنائيين.

