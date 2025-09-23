القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق: إقليم كوردستان شريك استراتيجي مهم للولايات المتحدة في المنطقة

خلال استقباله من قبل رئيس الحكومة مسرور بارزاني

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر/ أيلول 2025، القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق جوشوا هاريس.

وفي مستهل الاجتماع، قدّم رئيس الحكومة التهنئة للقائم بالأعمال الأمريكي بمناسبة تسلّمه منصبه، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه، كما شدد على أهمية تعزيز العلاقات التي تجمع بين الجانبين.

وخلال الاجتماع، الذي حضرته أيضاً القنصل العام الأمريكي في الإقليم ويندي غرين، جرى تبادل وجهات النظر بشأن آخر المستجدات في العراق والمنطقة، ومناقشة سبل توطيد آفاق التعاون بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة.

من جانبه، نوّه القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالمكانة المهمة التي يحظى بها إقليم كوردستان بوصفه شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة في المنطقة، مؤكداً دعم بلاده ورغبتها في توطيد العلاقات مع إقليم كوردستان في شتى المجالات.

كذلك، توافقت رؤى الجانبين حول ضرورة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان في أسرع وقت، فضلاً عن أهمية قيام الحكومة الاتحادية بإرسال الرواتب والمستحقات المالية المكفولة دستورياً للإقليم.

