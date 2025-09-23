سبتمبر 23, 2025

رئيس حكومة إقليم كوردستان يدين اغتيال أكبر حاجي روستم ويدعو لمحاسبة الجناة

أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 23 أيلول 2025، عن أعمق تعازيه، لعائلة وأقارب الشخصية الوطنية المعروفة في كرميان (أكبر حاجي رستم).

وجاء في بيان التعزية:

أعبر عن أعمق التعازي لعائلة وأقارب الشخصية الوطنية المعروفة في كرميان (أكبر حاجي رستم) وأشاركهم حزنهم وأدين بشدة اغتياله.

يجب على السلطات التحقيق لمعرفة الجناة في أقرب وقت ممكن واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

تغمد الله روح الفقيد بالرحمة وألهم أهله وأحباءه الصبر والسلوان.

