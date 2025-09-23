سبتمبر 23, 2025

تركيا تتسلم ابلاغا من العراق: النفط سيصل لميناء جيهان قريبا

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
كشفت وكالة بلومبرغ الامريكية، اليوم الثلاثاء، عن اشعار صدر من العراق الى تركيا، يبلغها باستئناف تصدير النفط قريبا بعد توقف دام عامين ونصف العام.


ونقلت الوكالة عن مسؤول تركي قوله، إن “العراق أبلغنا باستئناف تصدير النفط خلال الأيام المقبلة”، مشيرا الى ان “بلاده لن تضع أي عراقيل أمام تدفق النفط بمجرد توصل الأطراف العراقية لاتفاق”.

يأتي ذلك، بعد تقارير ومصادر تحدثت عن توصل وزارة النفط العراقية ووزارة نفط إقليم كردستان والشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، الى اتفاق ثلاثي لاستئناف تصدير نفط كردستان بحوالي 230 الف برميل يوميًا، عبر ميناء جيهان التركي بعد عامين ونصف العام من التوقف، فيما ينتظر استئناف التصدير مصادقة مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم الثلاثاء على الاتفاق الموقع.

