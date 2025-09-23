المفوضية تحدد موعد تسلمها المدارس استعدادا للانتخابات

حددت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، موعد تسلمها المدارس استعدادا لاجراء الانتخابات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان، ان “مفوضية الانتخابات تنسق عملها مع وزارة التربية؛ لغرض استلام المدارس المقرر اعتمادها كمراكز اقتراع ، وذلك ابتداءً من يوم 5 تشرين الثاني ولغاية 13 تشرين الثاني /2025”.

وذكرت ان “ذلك يهدف لتهيئتها وتجهيزها من الناحية الفنية واللوجستية بما يضمن جاهزيتها؛ لاستقبال ناخبي التصويت الخاص يوم 9 تشرين الثاني 2025، ولاستقبال ناخبي التصويت العام في 11/11 /2025”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية