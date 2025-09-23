رويترز: اتفاق أربيل وبغداد حول استئناف التصدير خفض اسعار النفط

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، للجلسة الخامسة على التوالي، وسط تزايد المخاوف من فائض المعروض بعد توقيع اتفاق بين أربيل وبغداد لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.

وبحسب بيانات الأسواق، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 42 سنتاً، أي ما يعادل 0.63 بالمئة، لتسجل 66.15 دولاراً للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتاً أو 0.58 بالمئة ليصل إلى 61.92 دولاراً للبرميل. وبذلك سجّل كلا الخامين خسائر على مدى خمس جلسات متتالية، بانخفاض إجمالي بلغ نحو 4 بالمئة.

وقالت المحللة البارزة في مجموعة بورصات لندن، آنه فام، في تصريح صحفي طالعته (باسنيوز): «لا يزال القلق بشأن فائض المعروض هو العامل المسيطر في الأسواق، فيما تبقى توقعات الطلب غامضة مع اقتراب نهاية العام. كما أن إعادة تشغيل خط أنابيب إقليم كوردستان شكّل ضغطاً إضافياً على الأسعار».

إلى ذلك، كشف مسؤولان نفطيان في بغداد لـ«رويترز» أن الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان توصّلتا إلى اتفاق مع شركات النفط يقضي باستئناف صادرات الخام عبر الأراضي التركية. ووفقاً للاتفاق، ستُستأنف صادرات تقارب 230 ألف برميل يومياً من إقليم كوردستان، بعد أن كانت متوقفة منذ مارس/آذار 2023.

