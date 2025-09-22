سبتمبر 23, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

مسرور بارزاني يحضر المباراة النهائية لـبطولة كأس العالم للسيدات بكرة القدم المصغرة في أربيل

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
6 مشاهدات

مسرور بارزاني يحضر المباراة النهائية لـبطولة كأس العالم للسيدات بكرة القدم المصغرة في أربيل

بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، انطلقت اليوم الاثنين، المباراة النهائية لـ”بطولة كأس العالم للسيدات 2025″ في رياضة كرة القدم المصغرة (الميني فوتبول)، في العاصمة أربيل، بين منتخبي مصر والبرازيل.

وعُقد في أربيل، اليوم الاثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة النهائية لـ”بطولة كأس العالم للسيدات 2025″ بمشاركة المدير العام للرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للعبة، محمد الدوسري، وعدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب الدوسري بالحضور، مؤكداً أن المؤتمر يأتي في إطار اليوم الختامي للبطولة، التي شهدت مشاركة واسعة من منتخبات قارية وعالمية.

وأوضح أن المباراة النهائية ستجمع بين منتخب مصر ومنتخب البرازيل، فيما ستقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين منتخب إقليم كوردستان العراق ومنتخب لبنان.

وأشار رئيس الاتحاد الدولي للميني فوتبول إلى أن الهدف من المؤتمر هو إتاحة المجال أمام المنتخبات الأربعة المتأهلة للتواصل مع الصحافة والتحدث عن استعداداتهم وتطلعاتهم قبيل انطلاق المواجهات الحاسمة.

وأحرز منتخب مصر بطولة كأس العالم للسيدات بكرة القدم المصغرة على حساب البرازيل والتي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ملعب هندرين في مدينة أربيل.

وحسم منتخب مصر للسيدات المباراة بضربات الجزاء بـ 3 أهداف مقابل هدفين، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بتعادل بهدفٍ لهدف.

واستضافت العاصمة أربيل، يوم الأربعاء الموافق 17 أيلول/سبتمبر 2025، وحتى الـ 22 من الشهر ذاته النسخة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة للسيدات، بمشاركة ثمانية منتخبات من مختلف أنحاء العالم.

facebookShare on Facebook
Post Views: 62

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi