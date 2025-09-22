سبتمبر 23, 2025

حكومة كوردستان تخصّص أكثر من 195 مليار دينار لمشروع مياه خبات بأربيل

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
أعلنت محافظة أربيل، اليوم الاثنين (22 أيلول 2025)، عن موافقة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني على تخصيص 195 ملياراً و145 مليون دينار لتنفيذ مشروع مياه ناحية خبات.

وأكدت المحافظة أن المشروع سيُباشر العمل به قريباً بعد استكمال إجراءات الإحالة والمتطلبات الإدارية.

مشيرةً إلى أنه يندرج ضمن خطة متكاملة لإنشاء سدود وخزانات كبيرة وصغيرة داخل المحافظة.

وأضافت أن الهدف من المشروع هو تعزيز الخزين المائي الجوفي، وحماية الموارد المائية من الهدر، إضافة إلى مواجهة آثار الجفاف والتغيرات المناخية، ودعم القطاعات الزراعية والسياحية.

