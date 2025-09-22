مجلة أميركية: العراق يتراجع إلى المرتبة 12 عربياً في الرعاية الصحية

حلّ العراق في المرتبة 79 عالمياً و12 عربياً على مؤشر الرعاية الصحية لعام 2025، بحسب تقرير حديث أصدرته مجلة CEOWORLD الأمريكية.

وقالت المجلة في تقريرها، إن “التصنيف يستند إلى عدة معايير، من بينها حجم الاستثمار في البنية التحتية الطبية، وكفاءة الكوادر الصحية، وتوافر الأدوية وكلفتها، إضافة إلى مدى جاهزية الحكومات لإدارة القطاع الصحي”.

ووفقاً للنتائج، جمع العراق 33.84 نقطة من أصل 100؛ إذ سجلت البنية التحتية الطبية والكوادر المهنية 70.73 نقطة، فيما نال محور توافر الأدوية وتكلفتها 52.88 نقطة، أما جاهزية الحكومة فقد بلغت 64.43 نقطة.

وعلى المستوى العالمي، تصدرت تايوان المؤشر بـ 78.72 نقطة، تلتها كوريا الجنوبية بـ 77.7 نقطة، ثم أستراليا بـ 74.11 نقطة، فيما جاءت كندا رابعة بـ 71.32 نقطة، والسويد خامسة بـ 70.73 نقطة.

أما عربياً، فقد احتلت الإمارات الصدارة بـ 52.3 نقطة، تلتها السعودية بـ 44.43 نقطة، ثم تونس ثالثة بـ 39.37 نقطة، ولبنان رابعاً بـ 39.03 نقطة، والبحرين خامساً بـ 38.48 نقطة، تلتها الأردن بـ 38.13 نقطة.

فيما جاءت بقية المراتب على النحو الآتي: عُمان سابعاً، الكويت ثامناً، المغرب تاسعاً، قطر عاشراً، الجزائر في المرتبة الحادية عشرة، العراق في الثانية عشرة، مصر الثالثة عشرة، السودان الرابعة عشرة، وليبيا الخامسة عشرة.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية