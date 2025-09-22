ائتلاف دولة القانون: نرفض منح السوداني ولاية ثانية

أعلن المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، عقيل الفتلاوي، رفض كتلته التي يترأسها نوري المالكي منح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ولاية ثانية، مؤكداً وجود مؤشرات كثيرة تحول دون ذلك، على حد قوله.

وقال الفتلاوي في مقابلة متلفزة تابعتها (باسنيوز): “الكثير من أعضاء ومرشحي ائتلافنا انتقلوا إلى كتلة السوداني بسبب حاجتهم إلى مشاريع خدمية مثل التبليط وتوزيع المحولات الكهربائية، وهي أمور باتت مرتبطة حصراً بورقة تصدر من الحكومة الحالية”.

وأضاف: “الجهد الخدمي الذي صرفت عليه أموال ضخمة يخدم فقط مرشحي السوداني، ولهذا لجأ العديد من أعضاء دولة القانون للانضمام إليه لأنهم وجدوا في ذلك مصلحة انتخابية مباشرة. المرشح قد يطلب تبليط شارع أو وضع محولات كهربائية، لكن الأمر لا يتم إلا من خلال موافقة مرتبطة بالجهد الخدمي، وهذه الصلاحيات لا يملكها المالكي وإنما السوداني”.

وتابع الفتلاوي قائلاً: “هناك فارق بين التعاطي مع سوريا بواقعية وهدوء، وبين أن يذهب السوداني خلسة إلى قطر ويلتقي بشخص مثل الجولاني بعيداً عن شركائه والجهات التي أوصلته إلى منصبه، وهذا تصرّف يُعدّ جحوداً لطبيعة الشراكة السياسية ولثقة ائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي”.

كما لفت إلى أن مجلس النواب يفتقر إلى الشفافية في ما يتعلق بكلف المشاريع، موضحاً: “أتحدى أي نائب أن يطلب رسمياً معرفة تكلفة مشروع معين، مثل جسر أو طريق، فلن يحصل على إجابة من الجهات المختصة”.

وختم الفتلاوي بالتأكيد: “نحن في دولة القانون نرفض تجديد ولاية ثانية للسوداني بسبب هذه المؤشرات، إلى جانب مؤشرات أخرى عديدة”.

