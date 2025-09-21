مخاطر “الفيتو الأميركي” على منع العراق من استيراد الغاز التركمانستاني

ذكر المختص في الشؤون الاقتصادية والنفطية عباس الشطري، عن مخاطر “الفيتو الأميركي” على اتفاق العراق لاستيراد الغاز من تركمانستان.

وقال الشطري في تصريح صحفي، إن “الاعتراضات الأميركية على الاتفاق العراقي المتعلق باستيراد الغاز من تركمانستان عبر الأراضي الإيرانية شكلت عائقاً كبيراً أمام بغداد، وأدّت عملياً إلى إفشال هذا المسار الذي كان من شأنه أن يوفر مورداً مهماً لتشغيل محطات الكهرباء”، موضحاً أن “هذه التطورات تعكس تعقيدات المشهد الجيوسياسي، حيث أن أي اتفاق يرتبط بمرور الغاز عبر إيران يواجه حساسية سياسية وضغوطاً خارجية مباشرة”.

واضاف “بالنسبة للعراق، فأن هذا الموقف يضع الحكومة أمام مأزق حقيقي، فالحاجة إلى الغاز المستورد لتشغيل منظومة الكهرباء تبقى ملحة في ظل محدودية الإنتاج المحلي وعدم قدرة الحقول العراقية على سد كامل الاستهلاك”، موضحا أن “العراق الآن أمام خيارات صعبة، إما الاستمرار في الاعتماد على الاستثناءات الأميركية لاستيراد الغاز الإيراني، (وهو خيار محفوف بالمخاطر السياسية)، أو البحث عن مصادر بديلة عبر دول الجوار مثل قطر أو عبر استثمارات طويلة الأمد في تطوير الغاز المصاحب والحر محلياً”.

وأكد ان “الحلول البديلة ليست سهلة أو سريعة، فالمشاريع المحلية لتطوير الغاز تحتاج إلى سنوات وجهود استثمارية ضخمة، في حين أن أي اتفاقات جديدة مع دول أخرى قد تصطدم بكلف مرتفعة أو تحديات لوجستية، لذلك يبقى العراق حالياً في وضع معقد، يتطلب موازنة دقيقة بين الضغوط الخارجية والاحتياجات الداخلية، مع ضرورة تسريع الخطوات الجدية في ملف الاستثمار بالغاز الوطني لتقليل الاعتماد على الخارج”.

