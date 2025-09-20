المفوضية: أوراق الاقتراع تطبع بمعايير أمان مشددة ونسبة الانجاز 50% في الإمارات

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، عن وصول نسبة إنتاج أوراق الاقتراع إلى 50% في دولة الإمارات، مؤكدة اعتماد معايير أمان مشددة لضمان سلامة العملية الانتخابية.

وقالت الناطق الإعلامي باسم المفوضية جمانة الغلاي، في بيان، إن :”عدد أوراق الاقتراع المخصصة للناخبين العامين بلغ 22,046,200 ورقة، فيما خصصت 1,509,300 ورقة للانتخابات الخاصة، مع إعداد أوراق احتياطية لتغطية الاحتياجات التشغيلية للمرحلة الانتخابية”.

وأضافت أن “أوراق الاقتراع تُطبع وفق مواصفات فنية وأمنية دقيقة تشمل علامات أمنية مخفية، وأحباراً متخصصة لا يمكن كشفها إلا بأجهزة واختبارات خاصة، فضلاً عن خصائص تمنع الاستنساخ”.

وأشارت الغلاي إلى، أن “الورق المستخدم مُصنَّع خصيصاً لهذا الغرض ويحتوي على علامات شبيهة بتلك المستخدمة في الأموال النقدية، إضافة إلى علامات سرية إضافية لضمان نزاهة وسلامة الاقتراع”.

