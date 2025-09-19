إحصائيات الهجرة.. ألمانيا ترفض لجوء المزيد من المواطنين الأتراك والعراقيين

أعلنت منظمة (Malteser) الألمانية في تقريرها لعام 2025 عن الإحصائيات الرسمية للهجرة، مشيرة إلى أن عدد طالبي اللجوء الذين رفضوا في ألمانيا عام 2024 أعلى من عدد الذين حصلوا على حق الإقامة، وأن المواطنين الأتراك والعراقيين هم الأكثر حصولاً على قرارات سلبية.

في 18 أيلول 2025، أصدرت المنظمة الألمانية أحدث تقرير لها حول الهجرة وأرسلت نسخة إلى شبكة رووداو الإعلامية.

ويقوم البروفيسور لارس فيلد، المحرر والباحث في التقرير، بتحليل وضع الهجرة وتأثيراتها على سوق العمل والنظام التعليمي، بناءً على الإحصائيات الرسمية وإحصائيات العديد من المؤسسات الحكومية.

بلغ عدد سكان ألمانيا عام 2024 حوالي 83.6 مليون نسمة. يعيش حوالي 14 مليون أجنبي في البلاد، ومن إجمالي المواطنين الألمان، كان 25 مليوناً و200 ألف شخص من طالبي اللجوء أو من أحفادهم.

في عام 2024، هاجر 1.7 مليون شخص إلى ألمانيا، وهو أقل بنسبة 12% عن عام 2023. وفي المقابل، غادر 1.3 مليون شخص ألمانيا في نفس الفترة. وفي العام الماضي، قُدم 250 ألف و900 طلب لجوء في جميع أنحاء ألمانيا. وحتى نهاية عام 2024، كان ثلاثة ملايين و300 ألف شخص بحاجة إلى اللجوء. وفي الفترة من كانون الثاني إلى أيار من هذا العام، قدم 62 ألف شخص طلبات لجوء.

ما هي المساعدة التي يحصل عليها طالب اللجوء؟

تقول المنظمة إنه بناءً على قانون اللجوء، تلقى حوالي 523 ألف طالب لجوء مساعدة مالية من الحكومة الألمانية، بزيادة قدرها 8%؛ ولكن في الوقت نفسه، تم تخفيض المساعدات.

بالإضافة إلى مكان في مخيم للاجئين، يتلقى طالبو اللجوء مساعدات مادية أكثر من المساعدة المالية.

وفقاً لقانون اللجوء، في عام 2023، تلقى كل مهاجر يزيد عمره عن 18 عاماً وقد قدم طلب لجوء، 410 يورو شهرياً، وتم تخصيص 369 يورو لكل فرد يعيش في منزل مشترك، ولكل شاب يتراوح عمره بين 14 و17 عاماً، 364 يورو.

لماذا يتلقى المهاجرون الأوكرانيون المزيد من الأموال؟

وصل معظم المهاجرين الأوكرانيين إلى ألمانيا عام 2022، وكان عددهم 1.1 مليون، وفي عام 2023 وصل عددهم إلى مليون و150 ألف أوكراني.

مع وصول المهاجرين الأوكرانيين، قررت الحكومة الألمانية أن مساعداتهم لن تكون مماثلة لطالبي اللجوء الآخرين. فقد حصل الأوكرانيون على المزيد لأنهم اعتبروا مواطنين ألمان. وبهذه الطريقة، تلقوا “Bürgergeld” (إعانة المواطن)، والذي كان 502 يورو شهرياً لكل شخص يزيد عمره عن 18 عاماً.

تغيير المساعدات المالية للأوكرانيين

يطالب جزء من السلطات بتخفيض المساعدات المالية للأوكرانيين، ويريدون أن يتلقى الأوكرانيون المساعدة كمواطنين عاطلين عن العمل، لكن الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU) يريد منهم أن يتلقوا المال كأي طالب لجوء عادي.

ألمانيا رفضت المزيد من طالبي اللجوء

وفقاً للإحصائيات الرسمية، اتخذت وزارة ومؤسسات الهجرة واللاجئين قرارات بشأن طلبات اللجوء على النحو التالي. في عام 2024، كان غالبية الأشخاص الذين تم قبولهم كلاجئين من إريتريا. وكما يظهر التصنيف، تلقى مهاجرو دول الشرق الأوسط قرارات سلبية أو رفضاً أكثر.

تركيا وباكستان: 67%

العراق: 55%

إيران: 52%

في سوريا، تختلف النسبة بشكل ملحوظ عن الدول الأخرى فقط في نسبة الأشخاص الذين حصلوا على حق اللجوء المؤقت. وفقاً لقانون اللجوء الألماني، حصل 77% من السوريين وكورد روجافا على حق الإقامة لفترة محددة فقط، بسبب مخاطر مثل الإعدام أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والعنف.

معظم المهاجرين الأفغان شباب

بحسب الإحصائيات الحكومية الألمانية، كانت ثاني أكبر مجموعة من المهاجرين هم الأفغان. كان غالبية الـ 322 ألف و600 أفغاني الذين تقدموا بطلب لجوء من الشباب.

في أي دول أوروبية تم تسجيل المزيد من طلبات اللجوء؟

تشير المنظمة الألمانية أيضاً إلى وضع اللجوء على المستوى الأوروبي، قائلة إنه في عام 2024، قدم 997 ألف شخص طلبات لجوء. 92% منهم، أي 912 ألف مهاجر، قدموا طلبات لجوء لأول مرة في الدول الأوروبية، بينما حصل 437 ألف و900 شخص فقط على قرارات إيجابية.

في جميع أنحاء أوروبا، تم تسجيل المزيد من طلبات اللجوء في قبرص واليونان وأيسلندا أكثر من أي دولة عضو أخرى.

المنظمة هي مسيحية تعمل في جميع أنحاء ألمانيا في مجال المساعدة الإنسانية وخاصة في مجال المهاجرين وطالبي اللجوء، وتأسست عام 1953.

