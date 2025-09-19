مدير استثمار دهوك يعلن عن مشاريع سياحية ضخمة وكورنيش جديد بسد دهوك

كشف المدير العام للاستثمار في محافظة دهوك، الدكتور هفال صديق، عن خطط طموحة لتطوير القطاع السياحي في المحافظة، مؤكداً أن العديد من المشاريع السياحية في طريقها للتنفيذ، بينما تم الانتهاء من عدد آخر.

وفي تصريح خاص لكردستان24 اليوم الجمعة الموافق 19 أيلول 2025، قال الدكتور هفال صديق إن “سد دهوك يعد موقعًا استراتيجيًا، ولذلك يجب العمل على تحويله إلى وجهة سياحية تستقطب الزوار”.

وأضاف أنه “تقرر إنشاء كورنيش سياحي على سد دهوك، إلى جانب وضع خطة رئيسية متكاملة لتطوير السياحة في المنطقة”.

وأوضح المدير العام للاستثمار أن “تنفيذ هذه الخطة الرئيسية سيمكن المستثمرين من إقامة العديد من المشاريع السياحية”. وأكد أنه “مع إطلاق الخطة الرئيسية للسياحة، سنمنح المستثمرين فرصًا لإنشاء الفنادق والمطاعم والعديد من المشاريع الخاصة بالسياحة”.

وتابع هفال صديق: “بفضل موقعها الجغرافي، تتمتع دهوك بثرائها بالمناطق السياحية، لذا نرغب في إيلاء أهمية أكبر لها لتصبح عامل جذب للمزيد من السياح، وخلق فرص عمل إضافية لشبابنا”.

وأشار صديق إلى أن “عددًا من المشاريع السياحية قد اكتملت بالفعل وستُفتتح في المستقبل القريب، خاصة في منطقة العمادية”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية