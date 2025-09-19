ترامب يشن هجوما على “إلهان عمر” ويدعو لعزلها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن النائبة الديمقراطية إلهان عمر سيئة للغاية يجب عزلها.

وأضاف ترامب ردا على سؤال أحد المراسلين: “إنها من الصومال أليس كذلك؟.. هؤلاء الناس القادمون من دول لا تملك شيئا يحاولون المجيء وإخبارنا كيف ندير بلادنا”.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: “يجب عزلها، ويجب أن يتم ذلك بسرعة”.

والأربعاء، فشل مجلس النواب الأمريكي في اتخاذ قرار بتوبيخ النائبة إلهان عمر (الحزب الديمقراطي من ولاية مينيسوتا) بسبب تعليقاتها وإعادة النشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وفاة تشارلي كيرك.

وقدمت النائبة نانسي ميس (جمهورية من ساوث كارولينا) القرار بموجب قواعد خاصة يوم الاثنين، مما عجل بطرحه للتصويت في مجلس النواب.

وكان كيرك البالغ من العمر 31 عاما، قد قتل بالرصاص، خلال فعالية في جامعة وادي يوتا، فيما اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) المشتبه به تايلر روبنسون (22 عاما) في اليوم التالي.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية