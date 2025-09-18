بطلب من هيئة حقوق الانسان.. حظر التغطية الإعلامية للجرائم في إقليم كوردستان

افادت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس 18 سبتمبر/ أيلول ، بحظر التغطية الإعلامية للجرائم من مشاهد وفيديوهات.

بيان للدائرة، قال: أنه “بموجب تعميم صادر عن رئاسة مجلس وزاء إقليم كوردستان، ومُوجه إلى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، يُمنع نشر مشاهد وفيديوهات الجرائم ومكانها أو توقيت وقوعها عبر القنوات وصفحات التواصل الاجتماعي”.

البيان اشار الى ان ، التعميم يأتي بناءً على طلب من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى مجلس الوزراء، طالبت فيه “بمنع التغطية الإعلامية المباشرة وغير المباشرة للجرائم والمشتبه بهم، حفاظًا على سير التحقيقات والجوانب النفسية والاجتماعية لحياة الناس”.

مردفاً ، ان القرار جاء حرصاً على السلامة العامة والأمن للأفراد والمجتمع، واحترامًا لإجراءات التحقيق القضائي، ومبادئ حقوق الإنسان.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية