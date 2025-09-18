سبتمبر 19, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

بطلب من هيئة حقوق الانسان.. حظر التغطية الإعلامية للجرائم في إقليم كوردستان

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
5 مشاهدات

بطلب من هيئة حقوق الانسان.. حظر التغطية الإعلامية للجرائم في إقليم كوردستان

افادت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس 18 سبتمبر/ أيلول ، بحظر التغطية الإعلامية للجرائم من مشاهد وفيديوهات.

بيان للدائرة، قال: أنه “بموجب تعميم صادر عن رئاسة مجلس وزاء إقليم كوردستان، ومُوجه إلى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، يُمنع نشر مشاهد وفيديوهات الجرائم ومكانها أو توقيت وقوعها عبر القنوات وصفحات التواصل الاجتماعي”.

البيان اشار الى ان ، التعميم يأتي بناءً على طلب من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى مجلس الوزراء، طالبت فيه “بمنع التغطية الإعلامية المباشرة وغير المباشرة للجرائم والمشتبه بهم، حفاظًا على سير التحقيقات والجوانب النفسية والاجتماعية لحياة الناس”.

مردفاً ، ان القرار جاء حرصاً على السلامة العامة والأمن للأفراد والمجتمع، واحترامًا لإجراءات التحقيق القضائي، ومبادئ حقوق الإنسان.

facebookShare on Facebook
Post Views: 62

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi