القنصلية الأميركية: نقف مع إقليم كوردستان لبناء منطقة أكثر ازدهاراً

أكدت القنصلية الأميركية في أربيل، أن الولايات المتحدة تقف مع إقليم كوردستان في سعيه لبناء منطقة “آمنة وأكثر ازدهاراً للجميع”.

وأوضحت في منشور على منصة فيسبوك، أن غويندالن غرين انضمت إلى كبار المسؤولين من الولايات المتحدة وإقليم كوردستان لتقييم تقدم مذكرة التفاهم لعام 2022.

اجتمعت مؤسسات معنية في إقليم كوردستان مجدداً مع وفد عسكري ودبلوماسي أميركي لمناقشة عملية إصلاح وإعادة تنظيم قوات البيشمركة، وفق بيان لرئاسة إقليم كوردستان في (16 أيلول 2025).

شهد الاجتماع “التأكيد على أهمية نجاح عملية إصلاح قوات البيشمركة وضرورة توحيدها، تم عرض آخر خطوات العملية والمراحل المتبقية”.

كما شهد “التأكيد على الجهود والخطوات المشتركة لتسريع العملية وحل العقبات التي تواجهها، وتم تبادل الآراء بشأن توسيع التنسيق والتعاون بين الجانبين”.

بحسب القنصلية الأميركية، استعرض المجتمعون “التقدم في إصلاحات البيشمركة ووافقوا على الإجراءات المستقبلية لضمان تنفيذ كامل، بهدف إنشاء قوة عسكرية موحدة ومهنية”، حيث أكد الجانبان التزامهما بمساعي إصلاح البيشمركة.

