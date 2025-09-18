خبراء: غاز كوردستان قد يحوّل العراق إلى مركز إقليمي للطاقة

سلّط عدد من الباحثين والخبراء في مجال الطاقة من الجامعة الأمريكية في واشنطن الضوء على الأهمية الاستراتيجية لاحتياطات الغاز الطبيعي في إقليم كوردستان، مشيرين إلى أن هذا القطاع يمكن أن يمنح العراق دوراً محورياً في سوق الطاقة الإقليمي والدولي.

قال الدكتور يريفان سعيد، مدير المبادرة العالمية الكوردية للسلام في الجامعة الأمريكية، إن الهدف من الندوة هو تسليط الضوء على العوامل التي تمنح كوردستان مكانة خاصة في قطاع الغاز الطبيعي، مع التطرق إلى التحديات التي تعترض طريقه.

وبحسب بيانات وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، يبلغ احتياطي الغاز الطبيعي نحو 200 تريليون قدم مكعبة، أي ما يعادل 3% من الاحتياطي العالمي. أما شركة دانة غاز، المنتج الرئيس في الإقليم، فأعلنت في تقريرها الأخير أن إنتاجها اليومي وصل إلى 500 مليون قدم مكعبة.

أوضح الباحث في أمن الطاقة رعد الكادري أن غاز كوردستان يمكن أن يكون ركيزة لتحويل العراق إلى مركز إقليمي للطاقة، قائلاً:

“هذا بلد غني بالموارد الطبيعية التي لم تُستغل بعد. العراق قادر على تلبية احتياجاته المحلية وأن يصبح نقطة عبور نحو أوروبا ومناطق أخرى. إنها فرصة مهمة لكل من كوردستان والعراق.”

منذ عام 2023، تعرضت حقول الغاز في إقليم كوردستان لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، استهدفت بالدرجة الأولى حقل كورمور، ما أدى إلى تأخير بعض خطط التوسعة.

وقال الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى نعوم ريدان:

“هذه الهجمات تؤثر على تطوير الحقول وخطط المستقبل، لكنها لا تستطيع إيقاف الاستثمارات. المشكلة الأساسية هي التأخير، خاصة إذا لم تتم محاسبة الجماعات المسلحة.”

بدورها، أشارت فيكتوريا تايلور، مديرة مبادرة العراق في برنامج الشرق الأوسط بالمجلس الأطلسي، إلى أن الولايات المتحدة تنظر إلى قطاع الغاز في كوردستان كفرصة استراتيجية، وأضافت:

“خلال زيارة رئيس الحكومة مسرور بارزاني إلى واشنطن، وُقّعت اتفاقيات بين حكومة الإقليم وشركتي (ويسترن زاغروس) و(HKN). هناك فرص أكبر أمام الشركات الأمريكية، لكن الأهم أن تُدار المفاوضات بنية حسنة وأن تلتزم حكومة الإقليم بتنفيذ العقود.”

يمتلك إقليم كوردستان تسعة حقول غازية، خمسة منها مستقلة وأربعة مرتبطة بإنتاج النفط، فيما يقدَّر إجمالي الاحتياطي المؤكد بنحو 5.67 تريليون متر مكعب، ما يعزز موقعه كأحد أبرز اللاعبين المحتملين في مستقبل الطاقة بالمنطقة.

تقرير: عيسى حسن – واشنطن – كوردستان24

