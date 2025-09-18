عضوان في الكونغرس يدعوان بغداد للابتعاد عن طهران

أكد عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون ضرورة أن تتخذ الحكومة العراقية خطوات لفصل نفسها عن النظام الذي وصفه بـ “الشرير” في طهران، والابتعاد عنها.

وأعرب ويلسون في تصريح لمدير مكتب شبكة رووداو الإعلامية في واشنطن، ديار كورده، بشأن تصنيف وزارة الخارجية الأميركية، 4 فصائل عراقية كـ “منظمات إرهابية أجنبية”، عن الأسف للسماح لهذه “المنظمات” بالوجود، “لذا يجب على الحكومة العراقية اتخاذ خطوات، ويجب أن تفصل نفسها عن تأثير إيران”.

يوم أمس، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تصنيف فصائل عراقية قالت إنها “متحالفة مع إيران” كمنظمات “إرهابية أجنبية”.

والفصائل الـ 4 هي، حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وحركة أنصار الله الأوفياء، وكتائب الإمام علي.

استندت الوزارة في التصنيف إلى المذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 2 الخاصة التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتي “تُلزم بفرض أقصى الضغوط على إيران” لقطع الإيرادات عليها وعلى وكلائها وشركائها، وفق بيان الخارجية الأميركية.

جاء القرار الأميركي بعد ثلاثة أسابيع من قيام الحكومة العراقية بحسم قانون الحشد الشعبي من البرلمان بسبب “ضغوط أميركية” حسبما أفاد إبراهيم الدليمي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب العراقي، لشبكة رووداو الإعلامية في (27 آب 2025).

وشدد ويلسون على ضرورة أن “يعمل العراق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة”، مشيرا إلى أن “جيران بغداد يحققون نجاحاً أكبر”، في إشارة إلى تحرك لبنان لنزع سلاح حزب الله.

وأضاف: “نريد الأفضل لشعب العراق” لكن ذلك يجب أن يتحقق “من قبل الشعب العراقي، وليس من قبل قوى خارجية”.

في السياق، أعرب عضو الكونغرس مايكل تي. مكول، الجمهوري من تكساس، عن قلقه بشأن تأثير طهران في بغداد.

وقال مكول تي، لشبكة رووداو الإعلامية: “أنا قلق بشأن الوجود المتزايد للميليشيات الشيعية في العراق، وحقيقة أن كل ما حارب من أجله جنودنا قد يُخترق من قبل إيران”.

قوات سوريا الديمقراطية

وشدد مكول على ضرورة استمرار التعاون بين الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب، التي وصفها بـ “الحلفاء” لـ “ضمان ألا يظهر داعش مجدداً”.

ورأى ضرورة أن تحتفظ الولايات المتحدة بـ 800 جندي في سوريا لـ “الحفاظ على أمن السجن حيث يوجد الآلاف من أفراد داعش”.

تحتجز قوات سوريا الديمقراطية عدد كبير من عناصر داعش، كما تدير مخيمي الهول وروج اللذين يضمان الآلافاً من عوائل عناصر التنظيم.

