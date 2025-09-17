تباين صادم في البيانات.. بطاقات الرواتب الموطنة تتجاوز عدد الموظفين في العراق بـ40%

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، أن عدد بطاقات رواتب الموظفين الموطنة في العراق بلغ نحو 5.6 ملايين بطاقة، وهو رقم يثير علامات استفهام، لكونه يزيد بأكثر من مليون و600 ألف بطاقة عن عدد الموظفين المثبتين على الملاك الحكومي.

وقال المدير العام لدائرة تكنولوجيا المعلومات والدفع في البنك المركزي العراقي، عدنان أسعد، في تصريح صحفي طالعته (باسنيوز): “إن عدد بطاقات رواتب الموظفين الموطنة وصل إلى قرابة 5.6 ملايين بطاقة”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن حجم التحصيلات الإلكترونية الحكومية عبر منافذ البيع المختلفة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بلغ أكثر من 6.8 تريليونات دينار، مع توقعات بأن يتجاوز 10 تريليونات دينار بحلول نهاية 2025، مقارنةً مع نحو 9 تريليونات دينار في العام الماضي.

وأوضح أسعد أن إجمالي الجباية الحكومية الإلكترونية عبر أجهزة الدفع المختلفة وصل إلى نحو 2.1 تريليون دينار، في حين لم يتجاوز العام الماضي 322 مليار دينار.

وبحسب بيانات وزارة المالية الاتحادية، فإن عدد الموظفين في دوائر الدولة يبلغ 4 ملايين و79 ألف موظف فقط، ما يعني أن عدد بطاقات الرواتب الموطنة، البالغ 5.6 ملايين بطاقة، يزيد بنسبة 40% عن عدد الموظفين الفعليين.

وبحسب ما أوردته مواقع إعلامية عراقية، فإن هذا التباين قد يشير إلى أن 4 ملايين موظف فقط يتسلمون الرواتب من الدولة، فيما يعود الفارق البالغ 1.6 مليون بطاقة إلى موظفين في دوائر ممولة ذاتياً أو إلى وجود بطاقات متكررة وغير محدثة، غير أن أية إحصاءات رسمية دقيقة حول العدد الحقيقي غير متوفرة.

مشيرةً الى أن 1.6 مليون بطاقة راتب زائدة يعد رقماً كبيراً، وقد يرتبط بوجود اختلالات في قاعدة البيانات أو تكرار في البطاقات الموطنة، ما يتطلب معالجة شاملة وتدقيقاً واسعاً.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية