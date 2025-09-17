وزارة التجارة باقليم كوردستان: مضاعفة بدل الغذاء الشهري وقطع الحصص عن 3 فئات

قال وكيل وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان سرور كمال إن وزارة التجارة العراقية ستجري بعض التغييرات على سلة الغذاء الشهرية، مشيراً إلى أن “رسوم استلام المواد الغذائية الشهرية من المواطنين سترتفع من 500 دينار إلى 1000 دينار”.

وصرّح سرور كمال، لشبكة رووداو الإعلامية يوم الأربعاء (17 أيلول 2025) بأن “وزارة التجارة العراقية ستنفذ قرارات جديدة بشأن الحصص التموينية الشهرية اعتباراً من بداية كانون الأول، وستشمل هذه القرارات جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان”، مردفاً أنه “لم نتلقَّ إخطاراً بذلك حتى الآن، ولكن يجب أن يصلنا قبل شهر كانون الأول وعلى الجميع تطبيقه”.

وفقاً لسروار كمال، صدر القرار عن المجلس الوزاري الاقتصادي العراقي بهدف قطع الحصص التموينية عن الأشخاص غير المستحقين وتحسين جودة الحصص التموينية الشهرية.

وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان أن “هذا القرار سيكون له تأثير سلبي على توازن السوق وسيؤدي إلى تدهور الأسعار؛ وسيتضرر الأشخاص ذوو الدخل الشهري المنخفض”.

اجتماع المجلس الوزاري الاقتصادي رقم 28 الذي عُقد في 1 أيلول 2025، صدر عنه عدة قرارات جديدة بشأن الحصص التموينية الشهرية وتم نشرها في وثيقة، جاء فيها: “سيتم زيادة المبلغ الذي يتم تحصيله من المواطنين؛ حيث سيتم تحصيل 1000 دينار لكل شخص، بشرط أن تستخدم الوزارة المبلغ لتوفير وتحسين الحصص التموينية. كما سيتم وقف الحصص التموينية للموظفين والمتقاعدين الذين يزيد راتبهم عن مليون دينار (ويشمل ذلك الموظف/المتقاعد فقط، بينما يظل أفراد عائلته الآخرون يستلمون حصصهم التموينية)”.

سيتم تنفيذ القرار اعتباراً من 1 كانون الأول 2025. ووفقاً لوثيقة المجلس الوزاري الاقتصادي، “سيتم أيضاً وقف الحصص التموينية الشهرية لأصحاب الشركات والمقاولين”.

في محافظات السليمانية وحلبجة، يتلقى مليونان و74 ألفاً و129 شخصاً حصصاً تموينية شهرية عبر بطاقات التموين، وفي محافظة أربيل يتلقاها أكثر من مليون و960 ألف شخص، وفي محافظة دهوك يتلقاها أكثر من مليون و320 ألف شخص.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية