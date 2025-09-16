مؤسسات إقليم كوردستان ووفد عسكري أميركي يؤكدان على تسريع عملية إصلاح البيشمركة

اجتمعت مؤسسات معنية في إقليم كوردستان مجدداً مع وفد عسكري ودبلوماسي أميركي لمناقشة عملية إصلاح وإعادة تنظيم قوات البيشمركة.

قالت رئاسة إقليم كوردستان في بيان صدر يوم الثلاثاء (16 أيلول 2025): إنه “تم التأكيد على نجاح العملية”.

عقد الاجتماع في رئاسة إقليم كوردستان، وبحسب البيان: “ناقش الاجتماع آخر خطوات عملية توحيد قوات البيشمركة”.

في الاجتماع أيضاً، تم التأكيد على الجهود والخطوات المشتركة لتسريع العملية وحل العقبات التي تواجهها، وتم تبادل الآراء بشأن توسيع التنسيق والتعاون بين الجانبين.

نص بيان رئاسة إقليم كوردستان:

“عقدت في رئاسة إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء 16/9/2025 جولة أخرى من الاجتماعات المشتركة بين مسؤولين من عدد من المؤسسات المعنية في إقليم كوردستان ووفد عسكري ودبلوماسي أميركي، لمناقشة عملية إصلاح وإعادة تنظيم قوات البيشمركة.

خلال مناقشات الاجتماع، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية نجاح عملية إصلاح قوات البيشمركة وضرورة توحيدها، تم عرض آخر خطوات العملية والمراحل المتبقية.

